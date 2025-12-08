快訊

超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

聽新聞
0:00 / 0:00

已發生多次…台鐵調車員執勤遭撞死 鐵道局調查結果最快年底出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車員本月5日遭列車撞擊送醫不治，交通部鐵道局今表示，已要求台鐵公司提出書面說明，同時檢討台鐵調車作業SOP，初判事故調查需2周時間，盼今年底能出爐。

台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工本月5日於花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，至於事發原因，正調查釐清中。

台鐵產業工會今帶著鮮花，放置在事故點周邊及花蓮車站前站大廳表達哀悼。工會表示，一個鐵路員工的死亡，不僅是公司內部的職災事故，更是台鐵亟待社會監督改革的警訊，攸關上千萬人的行車安全問題。

鐵道局副局長劉雲生今受訪表示，此案將依照鐵路法進行調查，已要求台鐵公司提出書面說明，鐵道局後續也會根據其說明及調查提出事件的檢討報告，包含事發原因及建議，確保未來調車人員的安全。

台鐵過去已發生多次調車事故，劉雲生指出，此次事故原因尚在調查中，台鐵本身有調車作業SOP，此次檢討也要看SOP是否有疏漏或需要檢討改進之處，鐵道局會以監理角色協助精進。

劉雲生說，由於該起事件還需至現場調查，並請台鐵說明，初判調查結果需2周時間，盼今年底前能出爐。

另外，高鐵日前罕見發生通訊系統異常事件，劉雲生表示，高鐵列車速度很快，需要靠號誌等電子聯鎖系統，但因通訊系統故障，當下因應措施包含轉為人工通訊、列車減速等。

至於通訊系統異常原因，劉雲生表示，目前也已要求高鐵公司進行設備調查，此外也要了解是否有人員操作、設備保養等問題，高鐵公司近期將提出初步說明。

台鐵花蓮站一名調車員本月5日上午執行調車勤務時，遭貨車列車撞擊、傷重身亡。記者王燕華／翻攝
台鐵花蓮站一名調車員本月5日上午執行調車勤務時，遭貨車列車撞擊、傷重身亡。記者王燕華／翻攝

台鐵 鐵道 花蓮 職災 交通部

延伸閱讀

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

台南軌道建設大躍進！捷運藍線明年動工 鐵路地下化年底通車

影／被前員工伏擊砍殺 夜店大亨夏天倫：犯案SOP跟館長槍擊案一樣

相關新聞

影／台中救護車衝培德醫院載人 鳴笛闖紅燈…貨車沒注意撞翻釀4傷

台中市蕭姓男子今天上午11時許，駕駛救護車要到台中監獄培德醫院載病患，行經南屯區忠勇路、五權西路三段時闖紅燈，當時救護車...

板橋府中氣爆總計29戶受影響 議員促防成軟腳建物

板橋重慶路12巷8號今天凌晨發生瓦斯氣爆案，造成5人受傷送醫，今早均已出院返家，板橋區公所表示，目前已安置5戶住戶14人...

板橋定食8氣爆！消防：上月安檢合格 原因仍待釐清

板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆事故，造成5名路人受傷並波及周邊住戶，引發外界關注瓦斯設備是否有異常。新北市消防...

板橋氣爆震碎對面民宅 住戶驚呼像地震、市府將代為求償

板橋區重慶路「定食8」餐廳8日凌晨發生氣爆，威力強大，不只炸毀2樓餐廳本體，對面民宅也受到衝擊，多戶居民回憶當時情況仍心...

竹縣驚傳校園憾事！國三生校內不明原因墜樓 送醫不治

新竹縣某國中1名國三學生，今天下午2點多在學校墜樓，該生到醫院前已失去生命跡象，下午4時許因傷重搶救無效，宣告死亡，確切...

已發生多次…台鐵調車員執勤遭撞死 鐵道局調查結果最快年底出爐

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車員本月5日遭列車撞擊送醫不治，交通部鐵道局今表示，已要求台鐵公司提出書面說明，同時檢討台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。