已發生多次…台鐵調車員執勤遭撞死 鐵道局調查結果最快年底出爐

台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車員本月5日遭列車撞擊送醫不治，交通部鐵道局今表示，已要求台鐵公司提出書面說明，同時檢討台鐵調車作業SOP，初判事故調查需2周時間，盼今年底能出爐。

台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工本月5日於花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，至於事發原因，正調查釐清中。

台鐵產業工會今帶著鮮花，放置在事故點周邊及花蓮車站前站大廳表達哀悼。工會表示，一個鐵路員工的死亡，不僅是公司內部的職災事故，更是台鐵亟待社會監督改革的警訊，攸關上千萬人的行車安全問題。

鐵道局副局長劉雲生今受訪表示，此案將依照鐵路法進行調查，已要求台鐵公司提出書面說明，鐵道局後續也會根據其說明及調查提出事件的檢討報告，包含事發原因及建議，確保未來調車人員的安全。

台鐵過去已發生多次調車事故，劉雲生指出，此次事故原因尚在調查中，台鐵本身有調車作業SOP，此次檢討也要看SOP是否有疏漏或需要檢討改進之處，鐵道局會以監理角色協助精進。

劉雲生說，由於該起事件還需至現場調查，並請台鐵說明，初判調查結果需2周時間，盼今年底前能出爐。

另外，高鐵日前罕見發生通訊系統異常事件，劉雲生表示，高鐵列車速度很快，需要靠號誌等電子聯鎖系統，但因通訊系統故障，當下因應措施包含轉為人工通訊、列車減速等。