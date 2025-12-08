聽新聞
0:00 / 0:00
已發生多次…台鐵調車員執勤遭撞死 鐵道局調查結果最快年底出爐
台鐵花蓮運務段一名36歲顏姓調車員本月5日遭列車撞擊送醫不治，交通部鐵道局今表示，已要求台鐵公司提出書面說明，同時檢討台鐵調車作業SOP，初判事故調查需2周時間，盼今年底能出爐。
台鐵花蓮運務段一名卅六歲顏姓調車工本月5日於花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭貨物列車撞擊，手臂遭輾壓大量出血，送醫不治。台鐵表示，第一時間已請鐵警採證並通知家屬，至於事發原因，正調查釐清中。
台鐵產業工會今帶著鮮花，放置在事故點周邊及花蓮車站前站大廳表達哀悼。工會表示，一個鐵路員工的死亡，不僅是公司內部的職災事故，更是台鐵亟待社會監督改革的警訊，攸關上千萬人的行車安全問題。
鐵道局副局長劉雲生今受訪表示，此案將依照鐵路法進行調查，已要求台鐵公司提出書面說明，鐵道局後續也會根據其說明及調查提出事件的檢討報告，包含事發原因及建議，確保未來調車人員的安全。
台鐵過去已發生多次調車事故，劉雲生指出，此次事故原因尚在調查中，台鐵本身有調車作業SOP，此次檢討也要看SOP是否有疏漏或需要檢討改進之處，鐵道局會以監理角色協助精進。
劉雲生說，由於該起事件還需至現場調查，並請台鐵說明，初判調查結果需2周時間，盼今年底前能出爐。
另外，高鐵日前罕見發生通訊系統異常事件，劉雲生表示，高鐵列車速度很快，需要靠號誌等電子聯鎖系統，但因通訊系統故障，當下因應措施包含轉為人工通訊、列車減速等。
至於通訊系統異常原因，劉雲生表示，目前也已要求高鐵公司進行設備調查，此外也要了解是否有人員操作、設備保養等問題，高鐵公司近期將提出初步說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言