快訊

板橋府中氣爆後續 技師：一至三樓結構受損、體檢需3週

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

板橋重慶路「定食8」餐廳今天凌晨氣爆後，周邊住戶持續受到影響。板橋區長陳奇正表示，目前已協助受災住戶安置，共5戶14人入住府中商圈附近旅館；另有29戶完成受損登記，包括玻璃破裂、門窗無法開啟及店家無法營業等損失。後續區公所將召開協調會，協助住戶與相關業者進行求償。

針對大樓結構安全，新北市土木技師公會理事長丘達昌上午率技師進場評估。他指出，重慶路對面及周邊建物的受損多為窗框、玻璃及鐵窗破裂，結構本體並無破損；但主爆炸大樓本身的檢查結果顯示，「4樓以上無明顯受損，1到3樓則可見相當多結構性損傷。」

丘達昌表示，由於1到3樓仍在清理階段，無法做出最終判定，後續需待清理完成後再進行詳細檢查，預計須約2至3週才能完成整棟建物的「健康體檢」，才能確認是否需補強或採取更進一步處置。

他強調，目前初步看來不至於需要拆除大樓，但是否須進行結構補強，必須依科學數據評估後才能對外說明。「若低樓層結構不安全，也會使四樓以上不適合長期居住。」

至於住戶能否回家，丘達昌說，4樓以上若僅短時間、有戒護情況下取物可以，但因電梯及電力設備損壞，「夜間照明不足，不建議進入。」1到3樓因涉及結構損壞，目前無法進入檢查，更需等待更詳細探測。

陳奇正提醒，市府後續將持續提供受災住戶協助，並彙整損害情形召開協調會。「目前最重要的是確保建物安全，讓居民能安心回家。」

板橋重慶路「定食8」餐廳今天凌晨發生氣爆。記者張策／攝影
板橋重慶路「定食8」餐廳今天凌晨發生氣爆，周邊商家遭到波及。記者張策／攝影
板橋重慶路「定食8」餐廳今天凌晨發生氣爆，周邊商家遭到波及。記者張策／攝影

住戶 建物

