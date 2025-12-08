台9線驚見白馬散步嚇壞用路人 女駕駛協助牽引至路旁避釀禍
花蓮縣吉安警分局豐田派出所4日傍晚接獲報案，有民眾指稱壽豐鄉台9線213公里處有一匹白色馬匹在道路上行走，恐造成交通危險。員警獲報後立刻前往，所幸一名熱心女駕駛先將馬匹牽引至路旁，避免意外發生。
警方今天表示，到場後確認該馬匹從附近農場脫逃，疑因韁繩未繫牢而自行走上公路，員警立即聯繫飼主，由農場員工到場將白馬帶回。
警方告誡飼主應妥善管理動物，避免類似情況再度發生，並依道路交通管理處罰條例第84條告發，依法可處300至600元罰鍰。
吉安警分局提醒，動物若未妥善繫繩，不僅可能造成交通事故，也危及自身安全，飼主務必落實圍欄及繫留措施；民眾若行經道路遇見動物出沒，也應放慢車速並立即通報警方，守護用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言