台9線驚見白馬散步嚇壞用路人 女駕駛協助牽引至路旁避釀禍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安警分局豐田派出所4日傍晚接獲報案，有民眾指稱壽豐鄉台9線213公里處有一匹白色匹在道路上行走，恐造成交通危險。員警獲報後立刻前往，所幸一名熱心女駕駛先將馬匹牽引至路旁，避免意外發生。

警方今天表示，到場後確認該馬匹從附近農場脫逃，疑因韁繩未繫牢而自行走上公路，員警立即聯繫飼主，由農場員工到場將白馬帶回。

警方告誡飼主應妥善管理動物，避免類似情況再度發生，並依道路交通管理處罰條例第84條告發，依法可處300至600元罰鍰。

吉安警分局提醒，動物若未妥善繫繩，不僅可能造成交通事故，也危及自身安全，飼主務必落實圍欄及繫留措施；民眾若行經道路遇見動物出沒，也應放慢車速並立即通報警方，守護用路安全。

花蓮壽豐鄉台9線日前有一匹白色馬匹在道路上行走，警方獲報通知飼主領回並告發。圖／吉安警分局提供
花蓮壽豐鄉台9線日前有一匹白色馬匹在道路上行走，警方獲報通知飼主領回並告發。圖／吉安警分局提供

動物 吉安

