台9線驚見白馬散步嚇壞用路人 女駕駛協助牽引至路旁避釀禍

花蓮縣吉安警分局豐田派出所4日傍晚接獲報案，有民眾指稱壽豐鄉台9線213公里處有一匹白色馬匹在道路上行走，恐造成交通危險。員警獲報後立刻前往，所幸一名熱心女駕駛先將馬匹牽引至路旁，避免意外發生。

警方今天表示，到場後確認該馬匹從附近農場脫逃，疑因韁繩未繫牢而自行走上公路，員警立即聯繫飼主，由農場員工到場將白馬帶回。

警方告誡飼主應妥善管理動物，避免類似情況再度發生，並依道路交通管理處罰條例第84條告發，依法可處300至600元罰鍰。