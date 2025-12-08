快訊

板橋府中氣爆案 新北檢依公共危險分案調查

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區重慶路「定食8」和「爭鮮」餐廳今天凌晨發生嚴重氣爆，巨大爆炸威力導致餐廳裝潢和玻璃全碎、四散，造成5名民眾路過時慘遭碎片劃傷，其中4人送醫，所幸均為輕傷。新北地檢署稍早已依涉犯公共危險進行剪報分案，將由機動專組進行調查當中是否涉及人為疏失。

新北市消防局今天凌晨12時57分接獲報案，共出動29車、88人前往搶救，消防人員到場發現共有5名傷者（4女、1男），其中4名民眾（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女子拒絕就醫。另外現場還有1名女子並無任何傷勢，但自稱身體不適，救護人員也將她預防性送醫。

據了解，5名遭氣爆波及的傷者中，目前均無人提告，因此新北檢暫依公共危險相關犯罪分案進行調查。

新北市消防局長陳崇岳受訪時表示，發生氣爆的2樓餐廳已於晚間9點半結束營業，最後1個員工是10點離開，因該樓層的定食8與爭鮮是同個業者，2家共用廚房，確切爆炸原因仍待調查。

新北市板橋區重慶路「定食8」和「爭鮮」餐廳今天凌晨發生嚴重氣爆，新北地檢署稍早已依涉犯公共危險分案調查。圖／新北市議員黃淑君提供
餐廳 氣爆

