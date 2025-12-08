馬祖資通電軍下士逾假不歸 窩藏三重旅館3天被揪出遭訴
國防部資通電軍一大隊二中隊一名陳姓志願役下士，今年10月休假外出後，疑似對服役過程有所不滿，竟產生逃兵之意，在收假當天自馬祖搭機返台，隨即藏匿於新北市三重數日，最後遭新北憲兵隊循線查獲。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法意圖長期拖免職役而離去職罪嫌將陳員起訴。
起訴指出，陳姓下士原本應於今年國慶日凌晨0點收假返營，結果他不但逾假未歸，還在當天上午9時15分許，自馬祖南竿機場搭乘飛機返回台灣本島，隨即躲藏在三重的旅館及天台廣場近3日，離去職役潛逃在外。
後來新北憲兵隊循線在10月13日晚間7時許，在三重天台廣場內查獲陳姓下士，他對於逾假不歸犯行也坦承不諱。而他涉犯的陸海空軍刑法意圖長期拖免職役而離去職罪，在平時最重可處5年徒刑，但於6日內自動歸隊者，可減輕其刑；若戰時犯此罪，則可處無期徒刑或10年以上徒刑。且無論平時、戰時均處罰未遂犯。
