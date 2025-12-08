退休師連撞4車釀2傷遭收押 南投警見義勇為阻肇逃

快訊

中央社／ 南投縣8日電

陳姓老翁7日駕車在國道、平面道路陸續發生4件事故造成2人受傷，但老翁一路肇事逃逸，最後被路過的南投警官鄒政達駕車攔阻；檢方認為肇事者有逃亡之虞向法院聲押，今天裁准。

71歲陳姓老翁昨天駕車陸續撞擊4輛汽機車造成2人輕重傷，陳姓老翁一路肇事逃逸，最後在南投縣議會前被見義勇為路人駕車攔下阻止持續肇逃，熱心路人身分今天曝光，是南投縣警察局少年隊長鄒政達主動攔截成功制止肇事駕駛持續行駛，避免造成更嚴重事故。

南投縣警察局今天表示，鄒政達昨天中午返局處理公務，行經南投市南崗二路與祖祠路口，發現前方自小客車在短距離內連撞汽、機車，造成民眾跌落受傷，但肇事駕駛未停車查看，疑肇事逃逸，鄒政達隨即提高警覺加速跟上，並在確保安全情況下以自己車輛攔停。

縣警局表示，鄒政達下車立即上前詢問駕駛為何不停車，並迅速關閉車輛引擎，避免駕駛再次逃逸，現場也有其他路人主動協助，鄒政達接著通報警網支援，並協助傷者送醫；全案詢問後依涉犯公共危險、過失傷害罪嫌將陳姓老翁移送南投地方檢察署偵辦。

陳姓老翁是退休教師，昨天開車行經南投市南崗二路，先擦撞1輛停在路旁汽車後逃逸，不久又撞上1輛機車，造成19歲騎士受傷，陳姓老翁仍未停車，繼續往前開，在南崗二路與民族路口又撞上騎微型電動車的69歲李姓老翁；在此之前，陳姓老翁先在國道3號南下207公里處台中烏日段擦撞他車造成車損後逃逸。

