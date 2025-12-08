拒檢開上國道狂逃！警匪追逐畫面曝 前科男驗出安毒慘了

車輛最後在三峽交流道因紅燈車流被迫停下，警方得以上前破窗將人逮捕。圖：讀者提供

一名身懷多項毒品前科的47歲蔡姓男子，7日駕駛自小客車行經桃園市八德區福德一路，因被保安警察大隊員警發現行車不穩遭到攔查，蔡男雖短暫假意停車，卻隨即高速駛上國道逃逸，車輛最後在三峽交流道因紅燈車流被迫停下，警方得以上前破窗將人逮捕，並檢出蔡男安非他命陽性反應，車內同時起獲多種毒品，全案依法移送偵辦。

保安警察大隊第一中隊說明，員警於7日執行巡邏勤務，在八德區福德一路前發現犯嫌車輛行車不穩，經員警上前攔查，犯嫌雖假意停車，但隨即駕車開上國道，沿途高速行駛逃逸，規避警方攔查。犯嫌車輛後於新北市三峽交流道處因紅燈停等車流受阻，員警為避免犯嫌駕車衝撞，遂以巡邏車輛擋住犯嫌車輛去路，並以破窗器材強勢破窗逮捕犯嫌，後續經使用最新配發之唾液毒品快篩試劑進行檢測，果真檢測出第二級毒品安非他命陽性反應，並於車內查獲各式毒品海洛因、安非他命、依託咪酯菸彈、依託咪酯菸油及愷他命等各式毒品證物。

警方依法開罰、並當場移置保管車輛並將犯嫌移送新北地方檢察署偵辦，沿途為逃避警方攔查之交通違規，員警亦逐一舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

