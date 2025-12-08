快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

拒檢開上國道狂逃！警匪追逐畫面曝 前科男驗出安毒慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

1765170328691 0
車輛最後在三峽交流道因紅燈車流被迫停下，警方得以上前破窗將人逮捕。圖：讀者提供

一名身懷多項毒品前科的47歲蔡姓男子，7日駕駛自小客車行經桃園市八德區福德一路，因被保安警察大隊員警發現行車不穩遭到攔查，蔡男雖短暫假意停車，卻隨即高速駛上國道逃逸，車輛最後在三峽交流道因紅燈車流被迫停下，警方得以上前破窗將人逮捕，並檢出蔡男安非他命陽性反應，車內同時起獲多種毒品，全案依法移送偵辦。

1765170308786 0
蔡男檢出安非他命陽性反應，車內同時起獲多種毒品，全案依法移送偵辦。圖：讀者提供

保安警察大隊第一中隊說明，員警於7日執行巡邏勤務，在八德區福德一路前發現犯嫌車輛行車不穩，經員警上前攔查，犯嫌雖假意停車，但隨即駕車開上國道，沿途高速行駛逃逸，規避警方攔查。犯嫌車輛後於新北市三峽交流道處因紅燈停等車流受阻，員警為避免犯嫌駕車衝撞，遂以巡邏車輛擋住犯嫌車輛去路，並以破窗器材強勢破窗逮捕犯嫌，後續經使用最新配發之唾液毒品快篩試劑進行檢測，果真檢測出第二級毒品安非他命陽性反應，並於車內查獲各式毒品海洛因、安非他命、依託咪酯菸彈、依託咪酯菸油及愷他命等各式毒品證物。

警方依法開罰、並當場移置保管車輛並將犯嫌移送新北地方檢察署偵辦，沿途為逃避警方攔查之交通違規，員警亦逐一舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】拒檢開上國道狂逃！警匪追逐畫面曝 前科男驗出安毒慘了

延伸閱讀：

  1. 龍潭聖亭派出所所長履新 鄭榮捷具豐富外勤經驗
  2. 又是輔助駕駛惹禍！國1自小客衝楊梅休息站 連撞3車釀2傷

毒品 安非他命

延伸閱讀

信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

影／盜用漫威英雄當毒品包裝 毒犯藏烏日社區擁百萬毒落網

影／淡水機車搖搖晃晃逃進馬偕醫院 騎士身上有毒品還毒駕

影／好大場面！高雄騎士拒檢釀警受傷 7警車和救護車趕到場

相關新聞

影／台中救護車衝培德醫院載人 鳴笛闖紅燈…貨車沒注意撞翻釀4傷

台中市蕭姓男子今天上午11時許，駕駛救護車要到台中監獄培德醫院載病患，行經南屯區忠勇路、五權西路三段時闖紅燈，當時救護車...

馬祖資通電軍下士逾假不歸 窩藏三重旅館3天被揪出遭訴

國防部資通電軍一大隊二中隊一名陳姓志願役下士，今年10月休假外出後，疑似對服役過程有所不滿，竟產生逃兵之意，在收假當天自...

桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

42歲黃姓男子今早9時30分駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南青路與大華街口時，和54歲湯姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，所幸湯男...

台中義交指揮中突倒地送醫不治 兒悲痛發文：我心中的英雄

台中市年約58歲杜姓男子昨晚在中區台灣大道、中華路擔任義交指揮時，突然倒地，有熱心民眾發現，趕緊上前協助，聯絡救護車到場...

日出變「煙火秀」男在武嶺放煙火全被鏡頭君拍下 當場遭警開罰

合歡山又傳遊客違規，今天清晨6時許，一名桃園25歲廖姓男子在武嶺亭下方公路施放煙火，日出變成煙火秀，整個過程被「鏡頭君」...

屏市台一線兩日連3起死亡車禍 機車、自行車騎士3人身亡

屏東市台一線這個月兩日內連續發生3起重大交通事故，造成3人不幸身亡，死者都是自行車或機車騎士。警方整合事故重點，提出3點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。