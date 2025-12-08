員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守。圖：讀者提供

桃園市昨(7)日10時許，有被害人發現停放於桃園區愛二街的機車失竊，立即向桃園警分局埔子派出所報案，員警依規定受理，並積極調閱周邊監視器，掌握59歲翁姓男子涉有重嫌。員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守，下午16時許，翁男果然出現準備牽車，成功逮捕將其以法送辦。

據了解翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。圖：讀者提供

警方提到，員警見翁男出現立即進行攔查，他表示早上到市區就用步行的逛街，可以描述行進路線，還拿出手機要員警幫忙Google，但員警問他機車放哪裡他卻說突然忘了，員警馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇的啞口無言，員警隨即在其口袋查獲毒品吸食器及毒品安非他命等違禁物品，後續已尋獲該失竊機車發還車主，全案依法送辦。

警方表示，據了解翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。警方呼籲民眾，機車鎖頭老舊請適時更換，免遭宵小覬覦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：打磨萬用鑰匙亂開機車！桃園男偷騎到處跑 遭抓包竟回「這句話」