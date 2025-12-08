快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

打磨萬用鑰匙亂開機車！桃園男偷騎到處跑 遭抓包竟回「這句話」

桃園電子報／ 桃園電子報

2386950
員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守。圖：讀者提供

桃園市昨(7)日10時許，有被害人發現停放於桃園區愛二街的機車失竊，立即向桃園警分局埔子派出所報案，員警依規定受理，並積極調閱周邊監視器，掌握59歲翁姓男子涉有重嫌。員警於附近發現翁男的機車，研判他會來牽車，於周邊進行埋守，下午16時許，翁男果然出現準備牽車，成功逮捕將其以法送辦。

2386952
據了解翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。圖：讀者提供

警方提到，員警見翁男出現立即進行攔查，他表示早上到市區就用步行的逛街，可以描述行進路線，還拿出手機要員警幫忙Google，但員警問他機車放哪裡他卻說突然忘了，員警馬上指出他的行蹤，期間都是騎乘該失竊機車，讓翁男嚇的啞口無言，員警隨即在其口袋查獲毒品吸食器及毒品安非他命等違禁物品，後續已尋獲該失竊機車發還車主，全案依法送辦。

警方表示，據了解翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車的鎖頭，已犯案數起。警方呼籲民眾，機車鎖頭老舊請適時更換，免遭宵小覬覦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：打磨萬用鑰匙亂開機車！桃園男偷騎到處跑 遭抓包竟回「這句話」

延伸閱讀：

  1. 黃埔建校101週年活動登場 張善政感謝退伍軍人為桃園注入正面能量
  2. 平鎮東勢國小師生化身「小蜜蜂」 書香接力打造未來閱讀花園

桃園 鑰匙 毒品

延伸閱讀

桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

人口快速成長！ 桃園斥8.26億 新建大園航科國小

桃園試辦非家戶隨袋徵收 校園落葉免裝專用垃圾袋

現場煙霧彌漫！桃園中壢4樓公寓火警 4人逃出輕微嗆傷送醫

相關新聞

影／台中救護車衝培德醫院載人 鳴笛闖紅燈…貨車沒注意撞翻釀4傷

台中市蕭姓男子今天上午11時許，駕駛救護車要到台中監獄培德醫院載病患，行經南屯區忠勇路、五權西路三段時闖紅燈，當時救護車...

馬祖資通電軍下士逾假不歸 窩藏三重旅館3天被揪出遭訴

國防部資通電軍一大隊二中隊一名陳姓志願役下士，今年10月休假外出後，疑似對服役過程有所不滿，竟產生逃兵之意，在收假當天自...

桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

42歲黃姓男子今早9時30分駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南青路與大華街口時，和54歲湯姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，所幸湯男...

台中義交指揮中突倒地送醫不治 兒悲痛發文：我心中的英雄

台中市年約58歲杜姓男子昨晚在中區台灣大道、中華路擔任義交指揮時，突然倒地，有熱心民眾發現，趕緊上前協助，聯絡救護車到場...

日出變「煙火秀」男在武嶺放煙火全被鏡頭君拍下 當場遭警開罰

合歡山又傳遊客違規，今天清晨6時許，一名桃園25歲廖姓男子在武嶺亭下方公路施放煙火，日出變成煙火秀，整個過程被「鏡頭君」...

屏市台一線兩日連3起死亡車禍 機車、自行車騎士3人身亡

屏東市台一線這個月兩日內連續發生3起重大交通事故，造成3人不幸身亡，死者都是自行車或機車騎士。警方整合事故重點，提出3點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。