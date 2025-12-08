桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

42歲黃姓男子今早9時30分駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區南青路與大華街口時，和54歲湯姓男子駕駛的小貨車發生擦撞，所幸湯男僅輕傷。經現場酒測，雙方均無飲酒，肇事原因仍待警方調查。

警方調查，黃男駕駛砂石車行駛至南青路與大華街口，準備左轉進大華街時，與南青路直行往南崁方向的湯男發生碰撞。由於撞擊力道過大，湯男駕駛的小貨車車頭嚴重變形，湯男經救護人員救出後，發現腳部骨折及多處擦挫傷，隨即送往長庚醫院就醫治療。所幸傷勢不大，無生命危險。

警方表示，經現場酒測，雙方駕駛均無飲酒。初步研判，黃男駕駛的砂石車可能未依規定轉彎導致事故發生，但詳細肇事責任仍有待進一步釐清。而在該車禍發生後不久，該路口後方又發生一起水泥預拌車與自小客車的碰撞事故，連續兩起車禍造成南青路往南崁方向交通大打結，影響用路人通行。

蘆竹分局提醒，行經路口時務必遵守交通號誌指示，切勿搶快或違規行駛，以確保自身和他人的行車安全，也呼籲用路人行經該路口時務必小心駕駛，注意交通狀況。

桃園市蘆竹區南青路與大華街口，今早發生砂石車與小貨車相撞的交通事故，所幸雙方傷勢無大礙。圖／蘆竹警分局提供
