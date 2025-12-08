快訊

台中義交指揮中突倒地送醫不治 兒悲痛發文：我心中的英雄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市年約58歲杜姓男子昨晚在中區台灣大道、中華路擔任義交指揮時，突然倒地，有熱心民眾發現，趕緊上前協助，聯絡救護車到場，但杜男在急救後，仍宣告不治，今天由檢察官相驗，杜男死因為心血管疾病引發的心肺衰竭，家屬對死因無意見，杜男兒子也在臉書發文「您是我心中英雄」。

杜男兒子在臉書發文寫到，「感謝您為了社會付出了一點微薄之力」、「做義警、義交、做甘霖送餐、在小學擔任童軍老師您的付出與努力，我真的覺得我的爸爸很偉大」、「在我心中您就是一位英雄」、「臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通」、「爸爸您的任務結束了安心的去做小天使吧」。

杜姓男子昨天擔任義交在台灣大道指揮交通時，突然倒地送醫不治，檢警今早在台中殯儀館相驗，確認死因為心肺衰竭致死，家屬對死因沒有意見，發還遺體讓家屬辦理後事。

台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，熱心民眾見狀上前協助。圖／讀者提供
台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，熱心民眾見狀上前協助。圖／讀者提供
台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，送醫不治。圖／讀者提供
台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，送醫不治。圖／讀者提供
台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，送醫不治，杜男兒子在臉書緬懷父親。圖／摘自臉書
台中市杜姓男子昨晚擔任義交時，突然在中區台灣大道倒地，送醫不治，杜男兒子在臉書緬懷父親。圖／摘自臉書

台灣大道 救護車 殯儀館 心血管疾病

