日出變「煙火秀」男在武嶺放煙火全被鏡頭君拍下 當場遭警開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

合歡山又傳遊客違規，今天清晨6時許，一名桃園25歲廖姓男子在武嶺亭下方公路施放煙火，日出變成煙火秀，整個過程被「鏡頭君」拍下。警方與太魯閣國家公園管理處巡查員循線找到廖男並依法告發，另要求他清理煙火殘骸。

廖男凌晨3時許從桃園載3名友人上山賞日出，監視器畫面顯示，當時有許多民眾在武嶺亭，突然被竄出的黃色煙火伴隨刺耳聲響嚇了一跳，接著才有人反應過來拿出手機錄影拍照，整段施放約30秒，卻在高山環境中留下不小的安全風險。

保安警察第七總隊第九大隊接獲通報後，立即派員會同太管處巡查員前往稽查，並在武嶺停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。廖男見狀坦承犯行，卻稱「不知道山上不能放煙火」。警方依國家公園法第13條公告禁止事項第8項「於園區內燃放煙火、鞭炮等危害公眾安全之物品」開具舉發單。

太管處指出，武嶺亭下方的公路屬園區範圍，這種行為不僅影響高山生態，也可能引發火災，不僅危及遊客生命，更可能破壞整片山林。違規燃放煙火者最高可處3000元罰鍰；若因此引發森林大火，將依森林法第53條論處，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

太管處統計，去年武嶺地區共發生8件違規燃放煙火事件，而今年加上這起已有6件，且多發生在深夜或清晨時段，提醒民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為。隨著年末假期將至，違規情形恐再升溫，除了監視器外，太管處將與警方加強巡查，同時請停車場業者協助通報，以遏止不法行為。

今天清晨6時許，有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，整個過程被「鏡頭君」拍下，警方依法告發。圖／太管處提供
今天清晨6時許，有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，整個過程被「鏡頭君」拍下，警方依法告發。圖／太管處提供
今天清晨有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，警方循線在停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。圖／太管處提供
今天清晨有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，警方循線在停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。圖／太管處提供
今天清晨6時許，有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，警方調查時，現場還留有殘骸。圖／太管處提供
今天清晨6時許，有男子在武嶺亭下方公路施放煙火，警方調查時，現場還留有殘骸。圖／太管處提供

