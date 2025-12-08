聽新聞
0:00 / 0:00
日出變「煙火秀」男在武嶺放煙火全被鏡頭君拍下 當場遭警開罰
合歡山又傳遊客違規，今天清晨6時許，一名桃園25歲廖姓男子在武嶺亭下方公路施放煙火，日出變成煙火秀，整個過程被「鏡頭君」拍下。警方與太魯閣國家公園管理處巡查員循線找到廖男並依法告發，另要求他清理煙火殘骸。
廖男凌晨3時許從桃園載3名友人上山賞日出，監視器畫面顯示，當時有許多民眾在武嶺亭，突然被竄出的黃色煙火伴隨刺耳聲響嚇了一跳，接著才有人反應過來拿出手機錄影拍照，整段施放約30秒，卻在高山環境中留下不小的安全風險。
保安警察第七總隊第九大隊接獲通報後，立即派員會同太管處巡查員前往稽查，並在武嶺停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。廖男見狀坦承犯行，卻稱「不知道山上不能放煙火」。警方依國家公園法第13條公告禁止事項第8項「於園區內燃放煙火、鞭炮等危害公眾安全之物品」開具舉發單。
太管處指出，武嶺亭下方的公路屬園區範圍，這種行為不僅影響高山生態，也可能引發火災，不僅危及遊客生命，更可能破壞整片山林。違規燃放煙火者最高可處3000元罰鍰；若因此引發森林大火，將依森林法第53條論處，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。
太管處統計，去年武嶺地區共發生8件違規燃放煙火事件，而今年加上這起已有6件，且多發生在深夜或清晨時段，提醒民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為。隨著年末假期將至，違規情形恐再升溫，除了監視器外，太管處將與警方加強巡查，同時請停車場業者協助通報，以遏止不法行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言