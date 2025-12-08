日出變「煙火秀」男在武嶺放煙火全被鏡頭君拍下 當場遭警開罰

合歡山又傳遊客違規，今天清晨6時許，一名桃園25歲廖姓男子在武嶺亭下方公路施放煙火，日出變成煙火秀，整個過程被「鏡頭君」拍下。警方與太魯閣國家公園管理處巡查員循線找到廖男並依法告發，另要求他清理煙火殘骸。

廖男凌晨3時許從桃園載3名友人上山賞日出，監視器畫面顯示，當時有許多民眾在武嶺亭，突然被竄出的黃色煙火伴隨刺耳聲響嚇了一跳，接著才有人反應過來拿出手機錄影拍照，整段施放約30秒，卻在高山環境中留下不小的安全風險。

保安警察第七總隊第九大隊接獲通報後，立即派員會同太管處巡查員前往稽查，並在武嶺停車場發現後車廂內載有未施放煙火的可疑車輛。廖男見狀坦承犯行，卻稱「不知道山上不能放煙火」。警方依國家公園法第13條公告禁止事項第8項「於園區內燃放煙火、鞭炮等危害公眾安全之物品」開具舉發單。

太管處指出，武嶺亭下方的公路屬園區範圍，這種行為不僅影響高山生態，也可能引發火災，不僅危及遊客生命，更可能破壞整片山林。違規燃放煙火者最高可處3000元罰鍰；若因此引發森林大火，將依森林法第53條論處，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。