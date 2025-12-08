屏市台一線兩日連3起死亡車禍 機車、自行車騎士3人身亡

屏東市台一線這個月兩日內連續發生3起重大交通事故，造成3人不幸身亡，死者都是自行車或機車騎士。警方整合事故重點，提出3點注意事項，呼籲民眾重視行車安全。

第一起事故發生於2日中午時段和生路一段與工業六路口，一輛大型拖板車轉彎時與自行車發生碰撞，自行車騎士死亡；同日晚間建國路往高屏大橋機慢車道，自小客車臨停慢車道處理車況，造成後方機車閃避不及追撞，機車騎士死亡。

第三起發生於3日下午建國路段，因機車未保持安全距離追撞前方自行車，其他機車為閃避事故發生自摔，自行車騎士死亡，另有多人受傷。屏東警分局針對3起事故樣態提出3點注意事項。

一、主動遠離大型車輛，避免死角風險，用路人應避免緊鄰大型車行駛，勿併行或貼近轉彎側，並保持安全距離；二、落實速度管理，保持安全距離，駕駛人要依速限行駛，拉開跟車距離，增加反應空間，預防追撞情形，尤其在夜間或天候不佳時，更應減速慢行。