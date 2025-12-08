彰化溪湖民宅凌晨火警 百歲人瑞送醫不治

快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

中央社／ 彰化8日電

彰化縣溪湖鎮有民宅今天凌晨發生火警，消防人員獲報馳援，約10分鐘控制火勢，於1樓發現1名100歲老婦已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治，起火原因待調查。

彰化縣消防局凌晨1時54分接獲通報，溪湖鎮有1棟民宅1樓起火燃燒，消防人員抵達現場評估燃燒樓地板面積約5平方公尺，無延燒之虞，也無危險物品，但100歲老婦受困屋內，共出動各式消防車輛12輛、救護車3輛、消防人員28人。

消防人員入室搜救後，於2時17分在1樓廁所旁將老婦救出，被發現時無呼吸心跳，救護人員立即施以心肺復甦術（CPR）等急救處置後，送往醫院搶救仍不治。

消防局表示，火勢於2時54分熄滅，另有1名患者疑嗆傷送醫，詳細起火原因仍待調查釐清。

