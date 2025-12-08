酒駕「亂入」派出所停車格 警巡邏撞見…他稱等代駕當場被逮
台北市杜姓男子酒後從停車場開車駛出，竟停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，被員警返所時目擊，測出酒測值每公升0.28毫克，逮捕依公共危險罪移送。
警方調查，上月22日凌晨1時許，56歲杜姓男子從敦南所同大樓地下室停車場駕車駛出，停入敦南所旁警用停車格，員警巡邏返所目擊，上前盤查聞到酒味，測出酒測值0.28，當場逮捕。
杜稱，在該大樓飯店附設酒吧與友人飲酒，呼叫代駕服務準備回家，開車至路旁等候，不慎誤停警用停車格。警詢後依公危罪移送，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車車種不依規定」舉發。
大安分局呼籲，酒駕害人害己，瞬間決定可能造成終身遺憾，切勿心存僥倖，若飲酒務必尋求代駕服務、搭乘大眾運輸工具或由友人接送，保護自己及他人安全；警方對酒駕零容忍，持續加強巡邏、路檢嚴格執法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言