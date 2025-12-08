酒駕「亂入」派出所停車格 警巡邏撞見…他稱等代駕當場被逮

台北市杜姓男子酒後從停車場開車駛出，竟停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，被員警返所時目擊，測出酒測值每公升0.28毫克，逮捕依公共危險罪移送。

警方調查，上月22日凌晨1時許，56歲杜姓男子從敦南所同大樓地下室停車場駕車駛出，停入敦南所旁警用停車格，員警巡邏返所目擊，上前盤查聞到酒味，測出酒測值0.28，當場逮捕。

杜稱，在該大樓飯店附設酒吧與友人飲酒，呼叫代駕服務準備回家，開車至路旁等候，不慎誤停警用停車格。警詢後依公危罪移送，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款「停車車種不依規定」舉發。

大安分局呼籲，酒駕害人害己，瞬間決定可能造成終身遺憾，切勿心存僥倖，若飲酒務必尋求代駕服務、搭乘大眾運輸工具或由友人接送，保護自己及他人安全；警方對酒駕零容忍，持續加強巡邏、路檢嚴格執法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康