聽新聞
0:00 / 0:00
東區街頭拿螺絲起子隨機攻擊 男稱不滿被拍攝強制送醫
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被路人合力壓制，警方趕到發現廖情緒不穩，帶回強制送醫，並依傷害等罪函送。
警方調查，28歲李姓、31歲張姓、48歲謝姓男子等5人，互為補習班多媒體課程同學，昨傍晚5時許於北市大安區敦化南路1段巷弄拍攝微電影作業，46歲廖姓男子上前持螺絲起子抵住謝的腰部，稱「我最後一次警告你，不然我就拿刀捅你！」
李一行人離開，突遭廖持螺絲起子攻擊，在場民眾見狀上前協助壓制，壓制過程不慎造成李雙手擦挫傷、張雙手上臂及左手擦挫傷，張的外套被刺破。
大安警分局敦化南路派出所員警獲報趕到，以警車載李、張就醫，發現廖情緒激動且有傷人行為，實施管束，他稱不滿被拍攝，警詢後送市立聯合醫院松德院區就醫，並依傷害、毀損罪函送。
