快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

東區街頭拿螺絲起子隨機攻擊 男稱不滿被拍攝強制送醫

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被路人合力壓制，警方趕到發現廖情緒不穩，帶回強制送醫，並依傷害等罪函送。

警方調查，28歲李姓、31歲張姓、48歲謝姓男子等5人，互為補習班多媒體課程同學，昨傍晚5時許於北市大安區敦化南路1段巷弄拍攝微電影作業，46歲廖姓男子上前持螺絲起子抵住謝的腰部，稱「我最後一次警告你，不然我就拿刀捅你！」

李一行人離開，突遭廖持螺絲起子攻擊，在場民眾見狀上前協助壓制，壓制過程不慎造成李雙手擦挫傷、張雙手上臂及左手擦挫傷，張的外套被刺破。

大安警分局敦化南路派出所員警獲報趕到，以警車載李、張就醫，發現廖情緒激動且有傷人行為，實施管束，他稱不滿被拍攝，警詢後送市立聯合醫院松德院區就醫，並依傷害、毀損罪函送。

廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被警方強制送醫。記者李奕昕／翻攝

北市 情緒 微電影 傷害罪

延伸閱讀

北市東區大樓外牆磁磚掉落「下磁磚雨」 初判熱脹冷縮所致

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

三峽男隨機攻擊路過學童猛打頭 警逮人送辦並強制就醫

NBA／康寧漢關鍵1吃4拉竿上籃 活塞險勝老鷹獨走東區

相關新聞

屏市台一線兩日連3起死亡車禍 機車、自行車騎士3人身亡

屏東市台一線這個月兩日內連續發生3起重大交通事故，造成3人不幸身亡，死者都是自行車或機車騎士。警方整合事故重點，提出3點...

酒駕「亂入」派出所停車格 警巡邏撞見…他稱等代駕當場被逮

台北市杜姓男子酒後從停車場開車駛出，竟停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，被員警返所時目擊，測出酒測值每公升0.28...

東區街頭拿螺絲起子隨機攻擊 男稱不滿被拍攝強制送醫

廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被路人合力壓制，警方趕到發現廖情緒不穩，帶回...

毒駕恍神逆向撞機車 三芝男騎士慘墜山谷釀3傷

45歲劉男昨天深夜11時許開車行經新北市三芝區時，疑吸毒恍神逆向撞2輛機車，釀20歲騎士葉女擦、挫傷、20歲騎士郭男掉落...

台中妙齡女西屯社區墜落13樓 倒臥社區中庭送醫不治

台中警消在昨天晚間9時許獲報，一名年約20歲的女子倒臥在西屯區寶慶街一處社區中庭，救護車到場時，女子已無生命跡象，經送醫...

台2線連大貨車失控衝入對向車道 波及3大車1小車、肇事司機死亡

簡姓男子今晨駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市澳底路段時，先擦撞中央分隔島再衝入對向車道，撞上對向林男駕駛的貨櫃車，林男後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。