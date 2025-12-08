快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

毒駕恍神逆向撞機車 三芝男騎士慘墜山谷釀3傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

45歲劉男昨天深夜11時許開車行經新北市三芝區時，疑吸毒恍神逆向撞2輛機車，釀20歲騎士葉女擦、挫傷、20歲騎士郭男掉落山谷多處擦挫傷、20歲乘客魏男腿部骨折，所幸均無生命危險。劉男經唾液快篩呈陽性，詢後依公危（毒駕）罪嫌送辦。

淡水警方昨天深夜11時許接獲報案，新北市三芝區北海福座北101線道發生車禍事故，疑似有騎士摔下山坡。警員獲報到場，經查45歲劉男駕駛銀色轎車行經該處時，竟跨越黃線逆向撞擊對向2輛正要下山的機車，造成20歲葉姓女騎士全身擦、挫傷、20歲郭姓男騎士掉落山谷，全身擦挫傷、20歲魏姓男乘客腿部骨折。

救護人員到場立即將傷者送往淡水馬偕醫院急救，所幸3人均有意識無生命危險。警方對劉男進行酒測發現酒測值為0，初步檢視車內未發現違禁物品。經劉男同意後進行唾液快篩檢測，赫見檢測結果為依托咪酯、安非他命陽性反應，警方當場將依法製單、扣車，並採集尿液送驗。詢後將依公共危險（毒駕）罪嫌將劉男函送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男駕駛的銀色轎車跨越雙黃線逆向衝撞對向2機車。記者黃子騰／翻攝
劉男駕駛的銀色轎車跨越雙黃線逆向衝撞對向2機車。記者黃子騰／翻攝
劉男轎車撞上電線桿後才停下。記者黃子騰／翻攝
劉男轎車撞上電線桿後才停下。記者黃子騰／翻攝
葉姓女騎士及郭姓男騎士、魏姓男乘客均受傷。記者黃子騰／翻攝
葉姓女騎士及郭姓男騎士、魏姓男乘客均受傷。記者黃子騰／翻攝

毒駕 逆向 車禍 安非他命 吸毒 唾液快篩

延伸閱讀

台中單純擦撞交通事故 駕車男子、女友和3路人同時移送法辦

影／淡水機車搖搖晃晃逃進馬偕醫院 騎士身上有毒品還毒駕

影／賓士男毒駕撞3車再擊落1騎士腦出血 殺人未遂判刑6年

影／男子毒駕街頭上演連環撞 波及多輛汽機車 3人受傷

相關新聞

板橋府中商圈「定食8」氣爆案五人受傷 爭鮮集團緊急回應

板橋府中商圈8日凌晨傳出氣爆意外，位於重慶路大樓二樓的「爭鮮」與同集團餐飲品牌「定食8」廚房的店面遭猛烈爆炸掀飛，玻璃與...

板橋定食8餐廳凌晨無人竟氣爆 恐怖爆炸瞬間畫面曝光

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，所幸目前皆已出院。巨大的氣爆威力除讓定食8餐廳全毀外...

東區街頭拿螺絲起子隨機攻擊 男稱不滿被拍攝強制送醫

廖姓男子昨在台北市東區街頭持螺絲起子，攻擊不認識的李姓、張姓、謝姓男子等人，被路人合力壓制，警方趕到發現廖情緒不穩，帶回...

毒駕恍神逆向撞機車 三芝男騎士慘墜山谷釀3傷

45歲劉男昨天深夜11時許開車行經新北市三芝區時，疑吸毒恍神逆向撞2輛機車，釀20歲騎士葉女擦、挫傷、20歲騎士郭男掉落...

台2線連大貨車失控衝入對向車道 波及3大車1小車、肇事司機死亡

簡姓男子今晨駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市澳底路段時，先擦撞中央分隔島再衝入對向車道，撞上對向林男駕駛的貨櫃車，林男後...

台中妙齡女西屯社區墜落13樓 倒臥社區中庭送醫不治

台中警消在昨天晚間9時許獲報，一名年約20歲的女子倒臥在西屯區寶慶街一處社區中庭，救護車到場時，女子已無生命跡象，經送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。