毒駕恍神逆向撞機車 三芝男騎士慘墜山谷釀3傷
45歲劉男昨天深夜11時許開車行經新北市三芝區時，疑吸毒恍神逆向撞2輛機車，釀20歲騎士葉女擦、挫傷、20歲騎士郭男掉落山谷多處擦挫傷、20歲乘客魏男腿部骨折，所幸均無生命危險。劉男經唾液快篩呈陽性，詢後依公危（毒駕）罪嫌送辦。
淡水警方昨天深夜11時許接獲報案，新北市三芝區北海福座北101線道發生車禍事故，疑似有騎士摔下山坡。警員獲報到場，經查45歲劉男駕駛銀色轎車行經該處時，竟跨越黃線逆向撞擊對向2輛正要下山的機車，造成20歲葉姓女騎士全身擦、挫傷、20歲郭姓男騎士掉落山谷，全身擦挫傷、20歲魏姓男乘客腿部骨折。
救護人員到場立即將傷者送往淡水馬偕醫院急救，所幸3人均有意識無生命危險。警方對劉男進行酒測發現酒測值為0，初步檢視車內未發現違禁物品。經劉男同意後進行唾液快篩檢測，赫見檢測結果為依托咪酯、安非他命陽性反應，警方當場將依法製單、扣車，並採集尿液送驗。詢後將依公共危險（毒駕）罪嫌將劉男函送士林地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
