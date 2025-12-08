聽新聞
台2線連大貨車失控衝入對向車道 波及3大車1小車、肇事司機死亡
簡姓男子今晨駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市澳底路段時，先擦撞中央分隔島再衝入對向車道，撞上對向林男駕駛的貨櫃車，林男後方黃男駕駛貨櫃車煞車不及也撞上，另有1輛大貨車和1輛轎車受波及。簡男受困駕駛座，明顯死亡，全案由警方調查中。
新北市瑞芳警分局今晨4時43分接獲報案，台2線指標99公里處發生連環車禍，派員前往處理。消防局同步接獲報案，派員前往救護時，看到大貨車頭嚴重受損，54歲簡男受困駕駛座，破壞車體救出時明顯死亡，未送醫。
與簡男駕駛的大貨車迎面撞上的林姓貨櫃車司機無大礙，但感覺眼睛不適，消防人員將他送往基隆長庚醫院治療。林車後方的黃姓貨櫃車司機意識清楚，左腳腳趾撕裂傷約2公分，婉拒消防人員送醫，另受波及的大貨車和轎車司機都無大礙。
5車連環撞，一度造成台2線澳底路段雙向管制通行。瑞芳警分局調派交通組、交通分隊、貢寮派出所、澳底車禍處理小組及偵查隊鑑識小隊員警，前往現場採證、測繪及交通疏導。
警方初步調查，簡男駕駛大貨車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，經過事故路段時，因不明原因打滑，擦撞中央分隔島後衝入對向車道，與對向林男駕駛的貨櫃車迎面撞上。駕駛貨櫃車跟在林車後方的黃男，煞車不及撞上前車，另有大貨車和轎車受波及。簡男是否有飲酒，待抽血檢測，另3輛大車司機接受酒測，數值均為0。
交通部工務局北區養護工程分局基隆工務段人員，清晨6時15分到場清理路面。大型拖吊車6時30分抵達，7時39分林男駕駛的貨櫃車拖走，先恢復單線雙向通行，再進行續事故現場排除作業。
