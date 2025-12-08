台2線連環撞！貨櫃車衝入對向車道 波及對向2大貨車、釀1死1傷

1輛曳引貨櫃車今晨沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市澳底路段失控撞擊中央分隔島後，衝入對向車道後，撞上對向大貨車，大貨車後方的貨櫃車，煞車不及又追撞上去，造成1死1傷。警方獲報前往現場採證，疏導交通，事故原因調查中。

新北市瑞芳警分局今晨4時43分接獲報案，台2線指標99公里處發生車禍，有3輛大貨車撞在一起，有人受困。消防局同步接獲報案，派員前往救護時，發現自撞分隔島後衝入對向貨櫃車的司機，在駕駛座明顯死亡，未送醫。對向大貨車司機受傷送基隆長庚醫院急救，另1輛貨櫃車司機無大礙。