台2線連環撞！貨櫃車衝入對向車道 波及對向2大貨車、釀1死1傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

1輛曳引貨櫃車今晨沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市澳底路段失控撞擊中央分隔島後，衝入對向車道後，撞上對向大貨車，大貨車後方的貨櫃車，煞車不及又追撞上去，造成1死1傷。警方獲報前往現場採證，疏導交通，事故原因調查中。

新北市瑞芳警分局今晨4時43分接獲報案，台2線指標99公里處發生車禍，有3輛大貨車撞在一起，有人受困。消防局同步接獲報案，派員前往救護時，發現自撞分隔島後衝入對向貨櫃車的司機，在駕駛座明顯死亡，未送醫。對向大貨車司機受傷送基隆長庚醫院急救，另1輛貨櫃車司機無大礙。

員警到場採證測繪，初步調查往宜蘭方向貨櫃車行經事故路段，因不明原因打滑，擦撞中央分隔島後衝入對向車道，對對向大貨車發生碰撞，大貨車後方的貨櫃車又追撞大貨車，形成3輛大車交通事故

1輛曳引貨櫃車今晨在台2線新北市澳底路段，失控撞擊中央分隔島後衝入對向車道後，引發3輛大車撞擊事故，造成1死1傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1輛曳引貨櫃車今晨在台2線新北市澳底路段，失控撞擊中央分隔島後衝入對向車道後，引發3輛大車撞擊事故，造成1死1傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1輛曳引貨櫃車今晨在台2線新北市澳底路段，失控撞擊中央分隔島後衝入對向車道後，引發3輛大車撞擊事故，造成1死1傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1輛曳引貨櫃車今晨在台2線新北市澳底路段，失控撞擊中央分隔島後衝入對向車道後，引發3輛大車撞擊事故，造成1死1傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

相關新聞

板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片...

整層全炸爛！板橋府中商圈定食8凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8餐廳，今天凌晨12時許突然發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名經過的路人受...

台2線連環撞！貨櫃車衝入對向車道 波及對向2大貨車、釀1死1傷

1輛曳引貨櫃車今晨沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市澳底路段失控撞擊中央分隔島後，衝入對向車道後，撞上對向大貨車，大貨...

台南「重摔柯基」案翻盤 飼主告贏市府…「被沒收」2年愛犬要回家了

台南市杜姓男子飼養一隻柯基犬，前年12月27日，杜男的吳姓同居女友被鄰居質疑虐狗，錄下影片後PO網，不僅害吳女被公審，杜...

單車男偷割一串香蕉 代價竟要18萬…下場超慘

南投一名陳姓男子帶著菜刀騎單車閒晃，行經香蕉園見四下無人，竟持菜刀進入割走一整串香蕉，他拿去蔬果行出售遭拒，果園主人發現...

獨／海軍官校交換生偷酒客6000元害當事人沒錢付帳 校方依校規處置

海軍官校一名索馬利蘭外籍交換生，上月初凌晨在高市某著名美式酒吧消費，趁認識的林姓酒客不注意偷取林皮夾6000元現金，林續...

