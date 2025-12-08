聽新聞
0:00 / 0:00
板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死
新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片劃傷，其中4人送醫。附近民宅被爆炸的衝擊波波及，住戶被嚇醒上網留言：「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死。」
新北市消防局今天凌晨12時57分接獲報案，出動29車88人前往搶救，消防人員到場發現共有5名傷者（4女1男），其中4名民眾（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女子拒絕就醫。另外現場還有1名女子並無任何傷勢，但自稱身體不適，救護人員也將她預防性送醫。
氣爆發生後附近民眾紛紛上臉書社團留言：「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「剛才經過想說那邊怎麼那麼多救護車原來是這樣」、「剛震了一下 原來是這件事，太恐怖了」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」、「難怪剛剛在中正路聽到超大聲蹦的聲音」、「幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大」。也有網友提出質疑：「不對喔！非營業時間怎麼會氣爆？」
新北市消防局長陳崇岳表示，發生氣爆的2樓餐廳已經在晚間9點半結束營業，最後1個員工是10點離開，因定食8與爭鮮是同個業者，兩家共用廚房，確切爆炸原因仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言