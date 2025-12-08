板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片劃傷，其中4人送醫。附近民宅被爆炸的衝擊波波及，住戶被嚇醒上網留言：「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死。」

新北市消防局今天凌晨12時57分接獲報案，出動29車88人前往搶救，消防人員到場發現共有5名傷者（4女1男），其中4名民眾（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女子拒絕就醫。另外現場還有1名女子並無任何傷勢，但自稱身體不適，救護人員也將她預防性送醫。

氣爆發生後附近民眾紛紛上臉書社團留言：「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「剛才經過想說那邊怎麼那麼多救護車原來是這樣」、「剛震了一下 原來是這件事，太恐怖了」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」、「難怪剛剛在中正路聽到超大聲蹦的聲音」、「幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大」。也有網友提出質疑：「不對喔！非營業時間怎麼會氣爆？」