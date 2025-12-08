台南「重摔柯基」案翻盤 飼主告贏市府…「被沒收」2年愛犬要回家了

台南市杜姓男子飼養一隻柯基犬，前年12月27日，杜男的吳姓同居女友被鄰居質疑虐狗，錄下影片後PO網，不僅害吳女被公審，杜男的柯基犬也被台南市動保處沒收，他不服打行政訴訟，高高行審理後，認為柯基沒明顯外傷，未達「致死之虞」，判杜男勝訴，市府得要將柯基還給他。

判決指出，杜男和吳女同居，前年12月27日，因屋內傳出聲響，引起杜男鄰居起疑，查看發現吳女將柯基重摔2次再返回屋內，鄰居將過程錄下後PO網，質疑吳女虐狗，影片引起熱議，隔天有網友肉搜出杜男、吳女住處後，號召網友跑到杜男住處丟雞蛋洩憤。

台南市動保處接獲影片內容後，也派人趕往檢視，杜男飼養的柯基健康無虞，女子疑似情緒問題才虐狗，動保處認定吳女施虐，依違反動保法等規定開罰杜男3000元，且將柯基犬沒入，不再讓杜男養狗。

被迫和愛犬分離的杜男，提訴願爭權益都被駁回，事後他打行政訴訟，主張狗狗事後到醫院檢查根本沒受傷，當時吳女是為了制止狗狗亂吃東西，加上親人過世情緒才會失控，並不是故意施虐，根本不符合動保法沒入狗狗的構成要件，要求動保處將狗還給他。

高高行審理時，動保處則反駁，先前柯基犬就被鄰居發現嘴巴套上橡皮筋，這次又被拍到兩次將狗重摔落地，雖然未達嚴重肢體殘缺，但重摔也可能致命，有情節重大致死之虞，開罰並沒有錯，拒絕將狗還給杜男。

高高行法官為此找來幫柯基看診的動物醫院作證，獸醫師指當時狗狗送醫時，肌酸酐酶酵素升高，推測可能有肌肉損傷，該指數中暑、肌肉損傷都可能拉高，不過該隻柯基送醫時指數並無立即危險，數值在可接受範圍內，只是與飼主不熟，才會建議他們轉診。

法官依據獸醫師說法，認為當初狗狗就醫時是冬天，不可能中暑，可見當初就醫時，狗狗肌肉應該受損，才導致肌酸酐酶酵素指數升高。

不過，法官認為，雖然指數升高，但柯基送醫時無明顯外傷，且獸醫也說當時狗狗無明顯危險，並沒有致死疑慮，動保處若據此沒入柯基，與動保法沒入的構成要件不合。

法官最後認定柯基犬雖然有因吳女行為受傷，但傷勢不足以致死，動保處並無理由沒收杜男愛犬，判杜男勝訴，動保處應將柯基犬還給杜男，不過3000元罰緩仍要繳納。可上訴。