快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

單車男偷割一串香蕉 代價竟要18萬…下場超慘

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名陳姓男子帶著菜刀騎單車閒晃，行經香蕉園見四下無人，竟持菜刀進入割走一整串香蕉，他拿去蔬果行出售遭拒，果園主人發現失竊後報案，指該串蕉價值約1400元；陳被依攜帶兇器竊盜罪，判刑6月，如易科罰金折合18萬元。

判決書指出，陳男已近耳順之年，今年4月帶著菜刀騎單車在集集鎮閒晃，行經當地一處香蕉園，見四下無人，持菜刀進入，並從香蕉樹上割走一整串香蕉，之後載著香蕉去鎮上蔬果行，他意欲販售，但被蔬果行老闆拒絕，只能作罷。

香蕉園主人隔日發現一整串香蕉不翼而飛，便去派出所報案，並指遺失的香蕉價值約1400元；經警方調閱監視器畫面，追查發現是陳男所為，之後將陳男逮捕到案，並查扣行竊用的菜刀，但他辯稱以為香蕉沒人要，被檢方依竊盜罪起訴。

由於，陳男曾因不能安全駕駛案件，被判處有期徒刑5月確定，於去年3月12日執行完畢出監，檢方認為他不知悔改，基於竊盜犯意，持客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅，可供兇器使用的菜刀竊盜，為累犯應加重其刑。

南投地院法官認為，陳男固有前科，但所犯之罪與其累犯之前案，罪質不同，因此未加重其刑；但他帶菜刀行竊，又未與香蕉園主人達成調解或賠償，以攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金折合18萬元。

一串香蕉示意圖。本報資料照
一串香蕉示意圖。本報資料照

香蕉 竊盜 單車

延伸閱讀

香蕉4種熟度營養不同，「這顏色」抗氧化力最高！搭它吃清宿便又防癌

星宇股東會上對話張國煒成話題！香蕉堅持存航空股 如今審視：虧20萬了

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜！這樣吃更能吃到最多纖維

MLB／前紅襪球星加盟香蕉棒球 布萊德利：我女兒是他們粉絲

相關新聞

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8餐廳，今天凌晨12時許突然發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名經過的路人受...

台東祖孫車禍雙亡…孫子是成功鎮公所員工 為照顧祖父母留在家鄉

台東縣成功鎮今早發生祖孫同車出門死亡車禍，成功鎮公所證實，死者之一的29歲李姓男子是鎮公所的約聘雇人員，今天出門是要參加...

台中大叔出門沒回家 家屬傍晚發現已陳屍自家地下停車場

台中市一名年約50多歲的男子有身心狀況，今天白天出門後沒有回家，傍晚家屬發覺有異，趕緊聯絡男子同事幫忙調查，後續在自家社...

獨／海軍官校交換生偷酒客6000元害當事人沒錢付帳 校方依校規處置

海軍官校一名索馬利蘭外籍交換生，上月初凌晨在高市某著名美式酒吧消費，趁認識的林姓酒客不注意偷取林皮夾6000元現金，林續...

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下...

影／擦撞路邊汽車後肇逃…71歲翁連環撞！1人慘遭撞翻、1人腦出血

南投市71歲陳姓老翁今駕車駛於南崗二路，經過祖祠路口時擦撞停放在路旁汽車後逃逸，逃逸過程中又在南陽路口、民族路口分別追撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。