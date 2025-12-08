單車男偷割一串香蕉 代價竟要18萬…下場超慘

南投一名陳姓男子帶著菜刀騎單車閒晃，行經香蕉園見四下無人，竟持菜刀進入割走一整串香蕉，他拿去蔬果行出售遭拒，果園主人發現失竊後報案，指該串蕉價值約1400元；陳被依攜帶兇器竊盜罪，判刑6月，如易科罰金折合18萬元。

判決書指出，陳男已近耳順之年，今年4月帶著菜刀騎單車在集集鎮閒晃，行經當地一處香蕉園，見四下無人，持菜刀進入，並從香蕉樹上割走一整串香蕉，之後載著香蕉去鎮上蔬果行，他意欲販售，但被蔬果行老闆拒絕，只能作罷。

香蕉園主人隔日發現一整串香蕉不翼而飛，便去派出所報案，並指遺失的香蕉價值約1400元；經警方調閱監視器畫面，追查發現是陳男所為，之後將陳男逮捕到案，並查扣行竊用的菜刀，但他辯稱以為香蕉沒人要，被檢方依竊盜罪起訴。

由於，陳男曾因不能安全駕駛案件，被判處有期徒刑5月確定，於去年3月12日執行完畢出監，檢方認為他不知悔改，基於竊盜犯意，持客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅，可供兇器使用的菜刀竊盜，為累犯應加重其刑。