聽新聞
0:00 / 0:00
單車男偷割一串香蕉 代價竟要18萬…下場超慘
南投一名陳姓男子帶著菜刀騎單車閒晃，行經香蕉園見四下無人，竟持菜刀進入割走一整串香蕉，他拿去蔬果行出售遭拒，果園主人發現失竊後報案，指該串蕉價值約1400元；陳被依攜帶兇器竊盜罪，判刑6月，如易科罰金折合18萬元。
判決書指出，陳男已近耳順之年，今年4月帶著菜刀騎單車在集集鎮閒晃，行經當地一處香蕉園，見四下無人，持菜刀進入，並從香蕉樹上割走一整串香蕉，之後載著香蕉去鎮上蔬果行，他意欲販售，但被蔬果行老闆拒絕，只能作罷。
香蕉園主人隔日發現一整串香蕉不翼而飛，便去派出所報案，並指遺失的香蕉價值約1400元；經警方調閱監視器畫面，追查發現是陳男所為，之後將陳男逮捕到案，並查扣行竊用的菜刀，但他辯稱以為香蕉沒人要，被檢方依竊盜罪起訴。
由於，陳男曾因不能安全駕駛案件，被判處有期徒刑5月確定，於去年3月12日執行完畢出監，檢方認為他不知悔改，基於竊盜犯意，持客觀上足以對人生命、身體、安全構成威脅，可供兇器使用的菜刀竊盜，為累犯應加重其刑。
南投地院法官認為，陳男固有前科，但所犯之罪與其累犯之前案，罪質不同，因此未加重其刑；但他帶菜刀行竊，又未與香蕉園主人達成調解或賠償，以攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑6月，如易科罰金折合18萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言