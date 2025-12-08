獨／海軍官校交換生偷酒客6000元害當事人沒錢付帳 校方依校規處置
海軍官校一名索馬利蘭外籍交換生，上月初凌晨在高市某著名美式酒吧消費，趁認識的林姓酒客不注意偷取林皮夾6000元現金，林續攤後發現沒錢付帳，去電問酒吧並看監視器，發現該名交換生偷錢報案；據了解，該名交換生偷竊行為已依校規處置。
高雄市市區著名的美式酒吧「紅磚地窖」常有不少外籍人士光顧，上月2日凌晨時分，一名華裔林姓男子（39歲）前往酒吧飲酒，和認識的海軍官校一名索馬利蘭籍交換生相遇，雙方交談、暢飲，隨後林男又和其他友人至他處續攤。
林男要付帳時，卻發現皮夾內原本有的6000元現金不翼而飛，想了一想，可能在該家美式酒吧遭竊，於是去電詢問店家，有沒有看到人碰他的皮夾，店員想起看到一名老外趁林起身離開座位時，有摸他的皮夾。
後林男返回店家查看監視器，認出是認識的該名索馬利蘭籍男子所為，於是報警；警方循線查出該名外籍男子是海軍官校交換生，通知軍方，該名交換生到案說明，稱當時因酒醉才偷錢，並交還6000元，因涉及竊盜行為，警詢後被函送高雄地檢署偵辦。
據了解，由於交換生涉及竊盜行為，海軍官校校方已知悉此事，已依校規處置該名交換生；因違反校規，影響校譽，嚴重者恐將終止交換生計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言