獨／海軍官校交換生偷酒客6000元害當事人沒錢付帳 校方依校規處置

海軍官校一名索馬利蘭外籍交換生，上月初凌晨在高市某著名美式酒吧消費，趁認識的林姓酒客不注意偷取林皮夾6000元現金，林續攤後發現沒錢付帳，去電問酒吧並看監視器，發現該名交換生偷錢報案；據了解，該名交換生偷竊行為已依校規處置。

高雄市市區著名的美式酒吧「紅磚地窖」常有不少外籍人士光顧，上月2日凌晨時分，一名華裔林姓男子（39歲）前往酒吧飲酒，和認識的海軍官校一名索馬利蘭籍交換生相遇，雙方交談、暢飲，隨後林男又和其他友人至他處續攤。

林男要付帳時，卻發現皮夾內原本有的6000元現金不翼而飛，想了一想，可能在該家美式酒吧遭竊，於是去電詢問店家，有沒有看到人碰他的皮夾，店員想起看到一名老外趁林起身離開座位時，有摸他的皮夾。

後林男返回店家查看監視器，認出是認識的該名索馬利蘭籍男子所為，於是報警；警方循線查出該名外籍男子是海軍官校交換生，通知軍方，該名交換生到案說明，稱當時因酒醉才偷錢，並交還6000元，因涉及竊盜行為，警詢後被函送高雄地檢署偵辦。