快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

板橋府中商圈一家<a href='/search/tagging/2/餐廳' rel='餐廳' data-rel='/2/187864' class='tag'><strong>餐廳</strong></a>發生<a href='/search/tagging/2/氣爆' rel='氣爆' data-rel='/2/103535' class='tag'><strong>氣爆</strong></a>，現場殘骸四處飛散。記者黃子騰／翻攝
板橋府中商圈一家餐廳發生氣爆，現場殘骸四處飛散。記者黃子騰／翻攝
新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8餐廳，今天凌晨12時許突然發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名經過的路人受到輕傷。消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，初判並無違規，氣爆原因仍有待釐清。

新北市消防局今天凌晨12時許接獲報案，板橋區府中商圈重慶路的定食8餐廳發生氣爆。消防人員獲報趕抵，發現巨大的爆炸威力釀大量殘骸、玻璃碎片四散，還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司。有4女、1男路人當時正好行經，慘遭掉落的玻璃碎片及殘骸砸傷，所幸僅輕傷，其中1女傷勢較輕拒絕送醫，其餘4人均已送醫治療。

新北市消防局長陳崇岳到場表示，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。

陳崇岳說，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2樓餐廳已經在晚間9點半結束營業，最後1個員工是10點離開，因定食8與爭鮮是同個業者，兩家共用廚房，確切爆炸原因仍待調查。目前板橋區公所已與環保局動員，將盡速恢復街道市容，希望在上班前完成處理。

餐廳的玻璃碎片及殘骸四處飛散。記者黃子騰／翻攝
餐廳的玻璃碎片及殘骸四處飛散。記者黃子騰／翻攝
板橋府中商圈一家餐廳發生氣爆，造成4人受傷送醫。記者黃子騰／翻攝
板橋府中商圈一家餐廳發生氣爆，造成4人受傷送醫。記者黃子騰／翻攝

氣爆 餐廳

延伸閱讀

板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

月底吃福勝亭免200元！一日限定「開運豬排定食」每人187元開吃 加碼領券「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」只要399元

艋舺龍山寺捐850萬元裝備 新北感謝充實消防能量

新北山區豪雨汐止多處坍方 已預防性撤離1596人

相關新聞

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8餐廳，今天凌晨12時許突然發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名經過的路人受...

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下...

台東祖孫車禍雙亡…孫子是成功鎮公所員工 為照顧祖父母留在家鄉

台東縣成功鎮今早發生祖孫同車出門死亡車禍，成功鎮公所證實，死者之一的29歲李姓男子是鎮公所的約聘雇人員，今天出門是要參加...

台中大叔出門沒回家 家屬傍晚發現已陳屍自家地下停車場

台中市一名年約50多歲的男子有身心狀況，今天白天出門後沒有回家，傍晚家屬發覺有異，趕緊聯絡男子同事幫忙調查，後續在自家社...

影／擦撞路邊汽車後肇逃…71歲翁連環撞！1人慘遭撞翻、1人腦出血

南投市71歲陳姓老翁今駕車駛於南崗二路，經過祖祠路口時擦撞停放在路旁汽車後逃逸，逃逸過程中又在南陽路口、民族路口分別追撞...

國道1號彰化溪州段連環撞 4人受傷送醫

國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天，所幸無人受傷；北向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。