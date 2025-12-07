賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

女童母親今日下午在學校陪同之下，和賴瑞隆見面，她說今天看了記者會的內容有很多感觸，她是2個孩子的母親，對於賴後續彌補傷害的處理已經接受，接受其誠意，「我非常敬佩爸爸的責任和擔當，我和先生都感受到善意」，此事件的初衷是希望得到道歉，學校後續的處理程序會持續進行，她也會對孩子撤銷法律處理，只希望雙方的孩子都能好好成長，學習如何做人。過程中賴瑞隆一度起身向孩子媽媽握手道謝，並頻頻說謝謝。

賴瑞隆5日先在立法院開記者會公開道歉，今日下午再度在高雄市前鎮區開記者會說明此事。他說上周五有去校門口等一個多小時，想要當面跟女童家長道歉，但沒有見到面，對方提出要求他看學校錄影帶、確保孩子狀況及妥善溝通三個訴求，所以他決定，學期末之前不讓小孩去上學，也讓小孩離開這個學校，兩個小孩以後不會有任何接觸，請女童媽媽放心，後續會持續溝通，希望得到原諒。

賴提及，上周五回家，小孩跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」。賴瑞隆眼淚奪眶而出說，聽見小孩來跟他道歉，他很自責沒有善盡父親角色，雖然小孩犯了錯，但因為他的身分及角色，讓正在學習成長的小孩承受這麼多（壓力），所以是當爸爸的他對不起小孩才對。