快訊

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

聽新聞
0:00 / 0:00

國道1號彰化溪州段連環撞 4人受傷送醫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天，所幸無人受傷；北向219公里4車追撞車禍，4人輕傷送醫，肇事原因釐清中。

國道三隊初步調查，今天下午近2點，劉姓男子駕駛的小客車在國道1號北向220公里處疑因未保持安全距離，撞上前方2輛小客車後，劉男的小客車也翻覆在車道上，幸好無人受傷，但也造成交通打結，車禍現場在20分鐘後排除。

不料20分鐘後，北向219公里處又發生車禍事故，袁姓男子駕駛自小客車撞上前張男駕駛的小客車，張車再推撞吳女駕駛的自小客車，吳車再推撞王女駕駛的自小客車。4車共有4人被撞到，有頭暈、臉部疼痛等狀況，送醫救治，肇事責任調查中。

國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍。圖／民眾提供
國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍。圖／民眾提供
國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，4人輕傷送醫。圖／警方提供
國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，4人輕傷送醫。圖／警方提供
彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天。圖／翻攝自國1路況群
彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天。圖／翻攝自國1路況群

車禍 國道

延伸閱讀

彰化縣長綠營類初選在即 4人南彰化衝刺

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

國民黨彰化縣長布局未明朗 鄭麗文：已啟動人選徵詢、協調

影／擦撞路邊汽車後肇逃…71歲翁連環撞！1人慘遭撞翻、1人腦出血

相關新聞

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下...

影／賴瑞隆淚崩「對不起孩子」 8歲兒霸凌案延燒將轉學…未提參選一事

高雄立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，近日小孩霸凌事件受社會關注，今天二度開記者會向受害小孩及家長致歉。賴瑞隆哽咽說，他已陪同...

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

民進黨立委賴瑞隆8歲兒被指涉霸凌同學，賴瑞隆今天下午再開記者會，賴哽咽落淚向受害女童與其家人致歉，賴瑞隆表示，向受傷女童...

8歲兒子遭控霸凌 賴瑞隆今天下午親上火線說明

民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，警方證實接獲學生家長報案，賴瑞隆前天出面證實說「兒子先動手就是不對，我很抱...

三峽化學工廠驚傳火災！疑化學品燃燒逸散 消防局急籲民眾戴口罩

新北市三峽區弘道路一處化學工廠，下午3時46分傳火警，新北市消防局獲報派遣49車、123人前往搶救，火勢已於4時28分獲...

禍從天降！北捷忠孝敦化站外「下磁磚雨」 險砸人車警戒管制

台北捷運忠孝敦化站旁某大樓，今下午近4時有外牆磁磚掉落，散落忠孝東路人行道及車道上，未傳出砸中行人及車輛，影響面積約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。