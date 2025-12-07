聽新聞
國道1號彰化溪州段連環撞 4人受傷送醫
國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天，所幸無人受傷；北向219公里4車追撞車禍，4人輕傷送醫，肇事原因釐清中。
國道三隊初步調查，今天下午近2點，劉姓男子駕駛的小客車在國道1號北向220公里處疑因未保持安全距離，撞上前方2輛小客車後，劉男的小客車也翻覆在車道上，幸好無人受傷，但也造成交通打結，車禍現場在20分鐘後排除。
不料20分鐘後，北向219公里處又發生車禍事故，袁姓男子駕駛自小客車撞上前張男駕駛的小客車，張車再推撞吳女駕駛的自小客車，吳車再推撞王女駕駛的自小客車。4車共有4人被撞到，有頭暈、臉部疼痛等狀況，送醫救治，肇事責任調查中。
