8歲兒霸凌案延燒 賴瑞隆釋影片稱「取得女童媽媽諒解」
正值民進黨立委賴瑞隆爭取高雄市長提名之際，卻爆出他的8歲小孩與同校女同學發生校園霸凌爭議。賴瑞隆辦公室今天透過媒體群組公布一部影片，稱賴已於下午5時和女童媽媽當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。
賴瑞隆小孩的校園霸凌爭議延燒，他今天二度開記者會向受害小孩及家長致歉，哽咽稱自己已陪同小孩尋求專業協助，即起兒子將留家自學，下學期轉學離開校園，請受害小孩及家長放心。
根據賴瑞隆辦公室釋出的影片，背對鏡頭的女童媽媽說，看了賴瑞隆記者會後心裡頗有感觸，對於賴的作法與彌補傷害的過程，「我們家是真的有接受了這個誠意」，賴隨即起身鞠躬致意，並與女童媽媽握手，直呼「很抱歉」。
女童媽媽提到，她非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，讓她與先生都感受到善意；他們的初衷是希望制止傷害並獲得道歉，而非針對小朋友採取任何行動，既然後續安排都以確定，他們將解除相關法律行動，其餘流程交由學校完成，也感謝賴瑞隆快速處理問題，期望大家的孩子都能夠好好成長。
賴瑞隆也對女童媽媽表示感謝；女童媽媽則說，人生很漫長，做人是終身學習的一件事情。
