出動152人搶救！新北三峽化學工廠「火煙飄硫磺味」 已撲滅仍需緊閉門窗

中央社／ 新北7日電

新北三峽區弘道路鐵皮化學工廠起火，由於存放有過氧化氫等化學原料，警消獲報佩戴呼吸器等全副裝備搶救並撲滅火勢；但濃煙有硫磺臭味，呼籲民眾門窗緊閉、外出戴口罩。

警消今天下午3時46分獲報，三峽區弘道路的鐵皮化學工廠起火，由於現場存放大量俗稱雙氧水的過氧化氫及俗稱保險粉的低亞硫酸鈉，由於遇水或高溫可能會分解產生二氧化硫等有毒氣體，因此，消防員佩戴呼吸器等全副裝備進行搶救。

新北消防局表示，經出動56車152人前往搶救，火勢於5時許熄滅；初步了解，燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因仍待調查釐清。

消防局表示，因燃燒及灑水滅火等因素，現場充滿刺鼻硫磺氣味，環境部災害緊急應變小組及新北市環保局都派員到場了解，雖然火場位三峽山區，但仍籲鄰近區域民眾將門窗緊閉，如要外出請戴口罩。

新北環保局表示，有關化學工廠存放化學物質，相關物質燃燒後會產生具有刺激性濃煙，由於近日風向並未往市區移動，以及考量火災當下氣候擴散條件，因此，火勢雖已控制，但仍籲請民眾外出時佩戴口罩。

新北市三峽區弘道路一處化學工廠下午驚傳火警，新北市消防局獲報派遣49車、123人前往搶救，火勢已於4時28分獲得控制。聯合報記者蔣永佑/翻攝
新北市三峽區弘道路一處化學工廠下午驚傳火警，新北市消防局獲報派遣49車、123人前往搶救，火勢已於4時28分獲得控制。聯合報記者蔣永佑/翻攝

三峽 氣味 高溫 消防員 災害 火災

