82歲老司機開車衝撞機車停等區 70歲老騎士和66歲妻雙雙送醫

新北市五股區今天下午有1名82歲老翁駕駛賓士轎車，下成蘆橋要左轉成泰路，轉到一半卻突然停止轉向，直直朝前方機車停等區衝去，撞上70歲老翁騎乘搭載66歲妻子的機車。肇事老翁說突然一陣暈眩，疑似血糖太低。

路口監視器拍下車禍過程，李姓老翁下午2時許駕駛黑色賓士轎車下成蘆橋左轉成泰路三段，其他車輛均已陸續轉過去，黑色賓士車卻只轉了一半就筆直緩緩往前滑行，直接衝向機車停等區。

當時停等區有3輛機車等紅燈，古姓老翁載簡姓妻子的機車被撞上，幸好賓士車速度不快，老夫妻2人僅手腳擦挫傷，由救護車送淡水馬偕醫院包紮檢查，賓士車肇事駕駛聲稱開車開到暈眩眼前一陣昏花，可能因為血糖太低，休息一下就好不需就醫；警方依交通事故流程繪測記錄處置。