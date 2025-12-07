台東阿公載孫應考自撞雙亡 公所同事惋惜：他為阿公、阿嬤回鄉服務

台東成功鎮今天發生阿公開車載孫子應考途中自撞車禍，釀祖孫2人雙亡意外；29歲孫子是鎮公所約用人員，阿公則是退休清潔隊員，傳出不幸消息，公所熟識同事都難過惋惜。

成功鎮民73歲李姓阿公今天清晨駕駛自小客車，載著29歲孫子要到台東市參加公務人員特種考試，行經台11線116.4公里處時，不明原因自撞路旁電箱，2人受困車內OHCA（到院前心肺功能停止），經消防人員救出送醫仍不治。

李家人傷心難過不已，不願受訪。

成功鎮長謝淑貞接受媒體電訪表示驚訝惋惜，她說，李男是個乖巧孩子，工作能力很強，跟同事間互動也很好；因是約聘想轉為正式人員，所以今天去應考地方特考，阿公則是公所退休清潔隊員，一家人跟鄰里相處得很不錯。

公所秘書林勝勇說，李男是公所主計室約用人員，是個非常乖巧、憨直孩子，他回鄉服務是為了能就近照顧阿公、阿嬤，今天發生不幸事件，大家知道後都非常悲傷。

吳姓鄰居也說，李家一家對人蠻客氣，阿公做人實在，小孩任公職很上進，大家聽聞不幸消息，都惋惜不已。