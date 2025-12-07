快訊

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

台東阿公載孫應考自撞雙亡 公所同事惋惜：他為阿公、阿嬤回鄉服務

中央社／ 台東縣7日電

台東成功鎮今天發生阿公開車載孫子應考途中自撞車禍，釀祖孫2人雙亡意外；29歲孫子是鎮公所約用人員，阿公則是退休清潔隊員，傳出不幸消息，公所熟識同事都難過惋惜。

成功鎮民73歲李姓阿公今天清晨駕駛自小客車，載著29歲孫子要到台東市參加公務人員特種考試，行經台11線116.4公里處時，不明原因自撞路旁電箱，2人受困車內OHCA（到院前心肺功能停止），經消防人員救出送醫仍不治。

李家人傷心難過不已，不願受訪。

成功鎮長謝淑貞接受媒體電訪表示驚訝惋惜，她說，李男是個乖巧孩子，工作能力很強，跟同事間互動也很好；因是約聘想轉為正式人員，所以今天去應考地方特考，阿公則是公所退休清潔隊員，一家人跟鄰里相處得很不錯。

公所秘書林勝勇說，李男是公所主計室約用人員，是個非常乖巧、憨直孩子，他回鄉服務是為了能就近照顧阿公、阿嬤，今天發生不幸事件，大家知道後都非常悲傷。

吳姓鄰居也說，李家一家對人蠻客氣，阿公做人實在，小孩任公職很上進，大家聽聞不幸消息，都惋惜不已。

台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／警方提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／警方提供

自撞 車禍 回鄉

延伸閱讀

台東73歲祖父開車載孫參加公務員考試 自撞路旁電箱祖孫雙雙不治

台東成功鎮嚴重車禍事故 2男受困救出無生命跡象

台東成功鎮嚴重車禍事故 2男受困救出無生命跡象

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

相關新聞

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下...

影／擦撞路邊汽車後肇逃…71歲翁連環撞！1人慘遭撞翻、1人腦出血

南投市71歲陳姓老翁今駕車駛於南崗二路，經過祖祠路口時擦撞停放在路旁汽車後逃逸，逃逸過程中又在南陽路口、民族路口分別追撞...

國道1號彰化溪州段連環撞 4人受傷送醫

國道1號北向彰化縣溪州路段今天下午連續發生2起追撞車禍，北向220公里3車追撞事故，車子撞到四腳朝天，所幸無人受傷；北向...

出動152人搶救！新北三峽化學工廠「火煙飄硫磺味」 已撲滅仍需緊閉門窗

新北三峽區弘道路鐵皮化學工廠起火，由於存放有過氧化氫等化學原料，警消獲報佩戴呼吸器等全副裝備搶救並撲滅火勢；但濃煙有硫磺...

8歲兒霸凌案延燒 賴瑞隆釋影片稱「取得女童媽媽諒解」

正值民進黨立委賴瑞隆爭取高雄市長提名之際，卻爆出他的8歲小孩與同校女同學發生校園霸凌爭議。賴瑞隆辦公室今天透過媒體群組公...

台東阿公載孫應考自撞雙亡 公所同事惋惜：他為阿公、阿嬤回鄉服務

台東成功鎮今天發生阿公開車載孫子應考途中自撞車禍，釀祖孫2人雙亡意外；29歲孫子是鎮公所約用人員，阿公則是退休清潔隊員，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。