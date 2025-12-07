北市東區大樓外牆磁磚掉落「下磁磚雨」 初判熱脹冷縮所致

快訊

中央社／ 台北7日電

北市大安區忠孝東路1棟大樓今天下午發生外牆磁磚掉落事件，警方獲報派員到場處理，無人傷亡，初判為氣溫變化導致外牆熱脹冷縮所致，現場已拉封鎖線避免再釀意外。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所下午3時許接獲民眾報案，稱忠孝東路四段1棟老舊大樓外牆磁磚破損掉落。

經調查了解，案發大樓距離台北捷運忠孝敦化站7號出口不遠，經查為近日氣溫變化較大，導致外牆熱脹冷縮所致，所幸未造成傷亡。

警方已於現場拉起封鎖線，也聯繫案發大樓管委會及總幹事儘速通知工班前來處置，並通報1999相關權責單位、台北市消防局及台北捷運公司到場評估。

大安分局呼籲，若民眾發現住家外牆或窗戶有損壞情形，或是氣象報導有颱風來襲，應儘速通報管理委員會或專業技師檢修，以免發生憾事。

台北捷運忠孝敦化站旁某大樓，今下午有外牆磁磚掉落，散落忠孝東路人行道及車道上。聯合報記者李奕昕／翻攝
台北捷運忠孝敦化站旁某大樓，今下午有外牆磁磚掉落，散落忠孝東路人行道及車道上。聯合報記者李奕昕／翻攝

