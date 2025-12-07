聽新聞
現場煙霧彌漫！桃園中壢4樓公寓火警 4人逃出輕微嗆傷送醫
桃園市中壢區功學路一處公寓今下午傳出火警，火勢自2樓竄出，現場煙霧瀰漫，引發附近住戶關注。消防獲報後到場救援，屋內燃燒家具及裝潢，4名民眾逃出輕微煙嗆，意識清楚預防性送醫，起火原因調查中。
桃園市消防局今下午3時14分接獲報案，中壢區功學路一處民宅發生火警，立即派員前往現場，發現起火建築為一棟地上4層樓公寓且頂樓鐵皮加蓋，起火層位於2樓，現場燃燒2樓及3樓住家屋內的家具、裝潢，附近滿是煙霧，大樓外窗框全被燒黑。
對此公寓內4名民眾逃出，輕微煙嗆，意識清楚預防性送醫，分別為41歲林姓女子、10歲謝姓女童及6歲謝姓女童由興國救護車送往桃園醫院，74歲梁姓女子由內壢救護車送往中壢天晟；財物損失金額粗估20萬元，燃燒面積共40平方公尺。
消防局表示，火勢於下午4時06分撲滅，目前持續殘火處理中，整起火警共派出消防人員72名、消防車29輛及救護車3輛救援，詳細起火原因待釐清。
