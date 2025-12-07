影／擦撞路邊汽車後肇逃…71歲翁連環撞！1人慘遭撞翻、1人腦出血

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投市71歲陳姓老翁今駕車駛於南崗二路，經過祖祠路口時擦撞停放在路旁汽車後逃逸，逃逸過程中又在南陽路口、民族路口分別追撞鄭姓、李姓騎士，造成2人受傷；陳翁被熱心民眾攔阻後躲在車內，警方到場將他拉下車，並移送法辦。

警方調查，陳翁今天中午12時許駕車在南崗二路上，先於祖祠路口擦撞1部停放路旁自小客車後逃逸，續往南行駛，於南陽路口再追撞前方19歲鄭男騎乘的機車後繼續逃逸，最後在民族路口又追撞69歲李翁所騎乘的微電車，造成2傷。

陳翁肇事影片也曝光，鄭姓騎士被他從後方追撞後，連人帶車被撞翻，雖多次翻滾，所幸並未遭車輛輾壓，直至路肩才停下，性命無虞；李翁挨撞倒地後，一動也不動，路過民眾快步上前查看，隨後立刻跑到對面的南投縣消防局通報救護。

而陳翁沿途逃逸肇事的行徑誇張，最終更在熱心民眾見義勇為以車身阻擋下，在南崗二路及民族路口將他攔停，熱心民眾雖拍打陳翁車窗要他下車，但陳翁就是躲在車內，直到警方到場使用強制力，才將他拖行下車，隨即依法將他逮捕。

南投警分局表示，該起事故共造成1部自小客車、1部普通重型機車及1部微電車毀損，鄭男多處擦挫傷及李翁腦部出血；經測，肇事陳嫌未酒駕，是否因肇事心虛一路逃逸釀禍將持續調查釐清，全案依公共危險罪、過失傷害罪逮捕偵辦。

警方也呼籲，發生交通事故應立即停車並通報處理，切勿心存僥倖逃逸，針對所以肇事逃逸及違規情事都將依法嚴辦，以維護交通秩序與民眾安全。

陳姓老翁今天中午駕車在南崗二路及南陽路口追撞前方19歲鄭姓騎士，鄭姓騎士被撞翻，一路翻滾到路邊。圖／警方提供
陳姓老翁今天中午駕車在南崗二路及南陽路口追撞前方19歲鄭姓騎士，鄭姓騎士被撞翻，一路翻滾到路邊。圖／警方提供

