基隆男酒後鬧事「街頭持刀」 警先噴辣椒水成功制伏

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市盧姓男子今晨在街頭涉嫌酒後鬧事，手中還持有刀械。員警到場後，因盧男未配合執勤，先朝他噴辣椒水，再出手制伏，帶回調查後，依違反社會秩序維護法移送基隆地方法院裁罰。

台南1名女警昨晚取締違停時，遭林姓男子持斧頭砍傷，林男當場被捕。基隆今天凌晨也發生盧男持刀械威脅員警案件，警方執勤和應變能力受關注。

基隆市警察局長林信雄今天表示，警察執行勤務本就存在一定風險，不論警專或警察大學，都不斷教導執勤風險意識跟隨機應變。

林信雄說，市警局也會利用各次常訓機會，提醒同仁執勤，一定要不斷注意周遭的狀況，應勤技能更是常訓重點。警察局會以訓練當做同仁最大的福利，因為訓練精良，才可以避免同仁在執行造成受傷等情形。也會請資深的同仁，帶著資歷比較淺的同仁，利用每一次勤務執行，教導應變的相關技能。

基隆警一分局今天表示，忠二路派出所今天凌晨3時許接獲報案，愛三路、仁二路口有名男子酒醉鬧事，手中還持利刃。

員警到場後，發現33歲盧男行為依然脫序行為，為防止男子危害自身及周圍民眾安全，朝他噴辣椒水後制伏，並帶回派出所保護管束。

盧男酒醉情緒不穩，持刀在道路上遊走，雖未與人發生鬥毆情事，無人受傷，但盧男行為已違反社會秩序維護法，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品」，將他移送法院，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市盧姓男子今晨在街頭涉嫌酒後鬧事，手中還持有刀械。員警噴辣椒水後制伏，依違反社會秩序維護法移送基隆地方法院裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子今晨在街頭涉嫌酒後鬧事，手中還持有刀械。員警噴辣椒水後制伏，依違反社會秩序維護法移送基隆地方法院裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

