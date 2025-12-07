影／賴瑞隆淚崩「對不起孩子」 8歲兒霸凌案延燒將轉學…未提參選一事

高雄立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，近日小孩霸凌事件受社會關注，今天二度開記者會向受害小孩及家長致歉。賴瑞隆哽咽說，他已陪同小孩尋求專業協助，即日起兒子將留家自學，下學期轉學離開校園，請受害小孩及家長放心。賴強調，現階段最重要的事情是把小孩事情處理好，未談日後參選一事。

立委賴瑞隆小孩與同校女同學發生校園霸凌爭議，6日在立法院開記者會公開道歉，今天下午賴瑞隆一襲黑衣、身形明顯瘦了好幾公斤，再度在高雄市前鎮區開記者會說明此事。

賴瑞隆說，他上周五有去校門口等一個多小時，想要當面跟女童家長道歉，但沒有見到面，對方提出要求他看學校錄影帶、確保孩子狀況及妥善溝通三個訴求，所以他決定，學期末之前不讓小孩去上學，也讓小孩離開這個學校，兩個小孩以後不會有任何接觸，請女童媽媽放心，後續會持續溝通，希望得到原諒。

霸凌事件爆發後，針對外傳小孩有「前科」，曾欺負校董小孩一事。賴瑞隆說明，網路有很多訊息不正確，也對小孩造成很大傷害，有關小孩在前一個學校霸凌某集團孫子，以及因霸凌此人而轉學一事都不是事實，台灣社會不該把8歲小孩妖魔化，身為小孩父親，他有責任教養小孩，也必須站出來保護小孩。

賴瑞隆坦言，這段時間小孩有些異常，上周五他已帶小孩去尋求專業協助，未來會持續陪伴孩子尋求協助；這段時間，小孩感受相當大壓力，也在一夜之間長大許多。

賴提及，上周五回家，小孩跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」。賴瑞隆眼淚奪眶而出說，聽見小孩來跟他道歉，他很自責沒有善盡父親角色，雖然小孩犯了錯，但因為他的身分及角色，讓正在學習成長的小孩承受這麼多（壓力），所以是當爸爸的他對不起小孩才對。

記者問及，此事件發生是否會繼續競選行程。賴瑞隆沒有明確答覆，他表示，現在最重要工作是讓小孩回到健康快樂的學習環境，沒有任何事情比小孩的事情重要。賴瑞隆強調，有關此事會誠實面對、檢討改進，他會繼續努力。