到廟拜拜 看到長椅上有人睡覺 消防人員到場發現已死亡 檢警查死因

67歲王姓男子今在基隆市七堵區一間土地公廟，被人發現躺在長椅上一動也不動。消防人員獲報到場救護，發現明顯死亡未送醫。警方封鎖現場採證，現場還有未喝完的高粱酒瓶，已報請檢方相驗，釐清死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8時許接獲報案，位在東新街的土地公廟，有名男子躺在長椅上，明顯有異狀。消防人員到場，發現無呼吸心跳，明顯死亡，通報警方到場接手處理。

基隆警三分局表示，鑑識科人員到場勘查採證，初步調查未見打鬥痕跡，死者身上也無外傷，並在查出死者王姓男子身分後，報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。

土地公廟附近住戶說，王男近日常到土地公廟走動，或是坐在休憩區的長椅休息。有人曾和他攀談，得知他居無定所。今早有人到廟裡參拜時，發現王男躺在椅子上，擔心他會著涼，打算去叫醒他，沒想到完全沒回應，馬上報案。

近日氣溫稍為下降，基隆市消防局本月已受理6件內科無呼吸、心跳救護案件。基隆市氣象站測量基隆今晨氣溫約18℃，身旁有高粱酒，是否失溫或有心血管疾病等原因致死，檢察官下午相驗釐清。