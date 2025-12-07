台東73歲祖父開車載孫參加公務員考試 自撞路旁電箱祖孫雙雙不治

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東成功鎮73歲李姓男子今早開車載29歲孫子南下前往台東市區，據悉是要參加公務員考試，開車離家約10分鐘後發生自撞事故，轎車在行經省道台11線116公里處，疑因精神不濟或身體因素自撞路旁電箱，因撞擊力道大，車頭全毀且轉向，兩人傷重不治。

7時10分左右警方接獲通報，成功鎮李姓男子開車載孫子外出，據悉是要參加公務員考試，轎車行經台11線116公里處突然往車道右側偏移，緊接著失控撞上道路旁電箱，駕駛座上的祖父與副駕駛座上的孫子受困車內動彈不得，消防局派出3分隊人員前往支援。

消防局人員將兩人救出時，兩名傷患均傷重無呼吸心跳，送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救後仍不治身亡。

警方調查，事故發生時對向沒有來車、初步排除酒駕，也沒有陽光刺眼問題，詳細事故原因還要進一步調查釐清。警方呼籲，行車務必集中注意、保持安全距離，避免疲勞或分心駕駛，以確保道路使用安全。

台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人傷重死亡。圖／警方提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人傷重死亡。圖／警方提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／警方提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／警方提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／台東縣消防局提供
台11線116公里處今早發生死亡車禍，成功鎮李姓阿公載孫出門，兩人均傷重死亡。圖／台東縣消防局提供

