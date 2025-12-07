快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

聽新聞
0:00 / 0:00

8歲兒子遭控霸凌 賴瑞隆今天下午親上火線說明

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，警方證實接獲學生家長報案，賴瑞隆前天出面證實說「兒子先動手就是不對，我很抱歉，要再次強調自責和抱歉」，風波延燒，賴瑞隆下午2時半將在高雄前鎮區說明，邀媒體採訪。

根據爆料，賴瑞隆兒子涉施暴，至少3人受害；除了案情尚未明朗，賴瑞隆正參與黨內初選、爭取高雄市長提名，勢必會受影響，外界猜測他不排除因此退出黨內市長初選行列。

賴瑞隆前天聲明說，涉案學生為其8歲就讀小二兒子，確實與同學發生摩擦，已要求兒子說明情況，並會全力配合校方釐清事實，而身為父親，小孩之間的衝突需要適當引導，會加強教育孩子尊重他人、理解同理與負責的重要性，也希望社會在關心此案的同時，能給予必要的教育與輔導空間，讓事件能朝正向方向發展。

民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，下午2時半將在高雄前鎮區說明。圖／翻攝自賴瑞隆臉書
民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，下午2時半將在高雄前鎮區說明。圖／翻攝自賴瑞隆臉書

賴瑞隆

延伸閱讀

賴瑞隆兒遭控涉霸凌至少3人受害 家長已報案…警方6字回應

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

至少3人受害！賴瑞隆兒遭控涉霸凌 校方說話了

高雄市長初選在即 賴瑞隆8歲小孩被控毆打同學…賴：配合學校調查

相關新聞

8歲兒子遭控霸凌 賴瑞隆今天下午親上火線說明

民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，警方證實接獲學生家長報案，賴瑞隆前天出面證實說「兒子先動手就是不對，我很抱...

台東73歲祖父開車載孫參加公務員考試 自撞路旁電箱祖孫雙雙不治

台東縣成功鎮73歲李姓男子今早開車載29歲孫子南下前往台東市區，據悉是要參加公務員考試，開車離家約10分鐘後發生自撞事故...

台東成功鎮嚴重車禍事故 2男受困救出無生命跡象

台東縣成功鎮省道台11線今早發生嚴重車禍事故，麒麟路上一輛轎車疑似失控自撞後車頭嚴重毀損，車上年約30歲及7旬兩名男性受...

影／台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

台中市年約50歲紀姓女子等3名熟女，昨天清晨喝完酒後，在電梯裡與另名年約30多歲的吳姓輕熟女，因講話大聲而發生爭執，4人...

驚險！屏東客運司機危險駕駛 手機放在方向盤看影片 乘客全都錄

屏東縣政府今上午在潮州轉運站舉行今年度優良駕駛頒獎典禮，昨天有YT頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台分享」PO出...

他違停未熄火下車買晚餐 不滿被開單持斧砍女警今晨被移送

42歲林姓男子不滿被警察開單，昨晚突然拿出車上的斧頭朝黃姓女警的背部砍擊，所幸黃女有穿防彈背心，沒有生命危險，林今天早上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。