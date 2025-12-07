8歲兒子遭控霸凌 賴瑞隆今天下午親上火線說明

民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，警方證實接獲學生家長報案，賴瑞隆前天出面證實說「兒子先動手就是不對，我很抱歉，要再次強調自責和抱歉」，風波延燒，賴瑞隆下午2時半將在高雄前鎮區說明，邀媒體採訪。

根據爆料，賴瑞隆兒子涉施暴，至少3人受害；除了案情尚未明朗，賴瑞隆正參與黨內初選、爭取高雄市長提名，勢必會受影響，外界猜測他不排除因此退出黨內市長初選行列。