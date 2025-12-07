聽新聞
0:00 / 0:00
8歲兒子遭控霸凌 賴瑞隆今天下午親上火線說明
民進黨立委賴瑞隆遭爆料指控8歲兒子涉在校施暴，警方證實接獲學生家長報案，賴瑞隆前天出面證實說「兒子先動手就是不對，我很抱歉，要再次強調自責和抱歉」，風波延燒，賴瑞隆下午2時半將在高雄前鎮區說明，邀媒體採訪。
根據爆料，賴瑞隆兒子涉施暴，至少3人受害；除了案情尚未明朗，賴瑞隆正參與黨內初選、爭取高雄市長提名，勢必會受影響，外界猜測他不排除因此退出黨內市長初選行列。
賴瑞隆前天聲明說，涉案學生為其8歲就讀小二兒子，確實與同學發生摩擦，已要求兒子說明情況，並會全力配合校方釐清事實，而身為父親，小孩之間的衝突需要適當引導，會加強教育孩子尊重他人、理解同理與負責的重要性，也希望社會在關心此案的同時，能給予必要的教育與輔導空間，讓事件能朝正向方向發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言