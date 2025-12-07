消防員休假打球突遇男子倒地失去心跳 衝上前急救加電擊搶回一命

宜蘭羅東消防分隊隊員林君軒昨晚休假前往羽球館運動時，球場突然傳出男子倒地聲音，他趕緊上前查看發現男子失去心跳、臉色發紺，命在旦夕，他在另一名護理師球友協助下展開搶救，實施心肺復甦術，並請周遭人員遠離，接著進行心臟電擊，循環按壓後終於讓男子恢復意識，救回一命。

事發昨晚9時，這名70歲林男的狀況非常緊急，球友們嚇到停下打球動作，有人打電話呼叫119，林君軒查看倒地男子的臉部已經失去血色、發紺，呼吸不過來，確認患者已無頸動脈搏動及心跳，現場另一名球友表明自己也是護理師可予以協助，兩人共同評估後立即展開急救。

林君軒先請護理師實施CPR，在球友撥打119報案時，他一併請球友開啟擴音，更主動向消防局勤務中心表明身分、同步通報患者為到院前心跳停止OHCA狀態，消防局119救災救護指揮中心緊急派遣羅東91救護車前往。

急救過程中，護理師完成約一個按壓循環後，林君軒將電擊AED貼附完成，經AED分析顯示需進行電擊，隨即請周遭人員遠離患者並實施電擊。

隨後又進行按壓約1至2個循環，患者終於恢復意識，對疼痛刺激也出現反應，經確認患者已恢復頸動脈搏動，協助患者採復甦姿勢，等待救護人員21時19分抵達接手，這名男子已可以正常對話，經送往博愛醫院檢查治療，現場急救行動圓滿成功，球友一陣讚賞與歡呼。

林君軒表示，當下其實沒有想太多，就是發現不對勁就先去看看，之後的動作也都是平常在隊上訓練的反射。所以能在第一時間跟現場的護理師、球友一起分工合作，順利完成生命之鏈。

他強調，整起事件的成功不是他一個人的功勞，若沒有現場球友配合報案、取用AED，以及護理師的協助壓胸，整個流程無法這麼順利完成，「我只是剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事而已」。