驚險！屏東客運司機危險駕駛 手機放在方向盤看影片 乘客全都錄

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府今上午在潮州轉運站舉行今年度優良駕駛頒獎典禮，昨天有YT頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台分享」PO出一段1分18秒的影片，影片中屏東客運駕駛將手機放方向盤，邊開車邊看手機。屏東客運表示，上周接獲相關影片，已啟動調查。

屏東縣府交通旅遊處今上午在潮州轉運站舉行今年度優良駕駛頒獎典禮，鼓勵縣內客運業者參與公開表揚服務態度、操守與行車穩定性表現突出的駕駛。

昨天網路Youtube頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台分享」，Po一段影片，標題寫到「現在知道這麼多車禍哪裡來的吧！＃屏東客運」，1分18秒的影片，司機將手機放在方向盤，手機影片播放廟會相關活動。

屏東客運指出，上周有接到類似客訴案件，根據影片內容，已開始調查，從影片中看起來駕駛員有違規行為，內部會懲處，這是屬於嚴重違規的情況，具體懲處還不便透露，一定會對駕駛長有較嚴厲的懲處，要維護旅客的安全。

據了解，該名駕駛長任職屏東客運不算是資深駕駛長。屏東客運表示，該名駕駛員平日表現中規中矩，也會再加強與每名駕駛長宣導。當天看的影片疑與跟白沙屯媽祖遶境有關的影片，可該名駕駛對影片有興趣，未注意到上班時間，且在開車，至於為什麼要看這個影片會再深入了解。

屏東監理站表示，公車司機開車看手機的行為，會先請屏東客運內部查核，也同步將相關案件函請警察機關，釐清有違反道路交通管理處罰條例，也會查核屏東客運有無善盡管理責任。

警方表示，行車中觀看手機影片屬危險分心駕駛行為，警方將依其行為對行車安全影響程度，從嚴認定，可依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款危險駕車規定，可處6000元以上36000元以下罰鍰。

昨天YT頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台分享」PO出一段1分18秒的影片，影片中屏東客運駕駛將手機放方向盤，邊開車邊看手機。屏東客運表示，上周接獲相關影片，已啟動調查。圖／取自YT頻道「Wowtchou-地圖型行車影像平台」
