影／超驚險 夫妻停車未熄火被偷開走 車主攔阻不成跌倒警逮人

台中市豐原區昨天下午發生驚險偷車過程，一對夫妻停車未熄火到超商購物，車主看到不明男子進入他的車內想偷開走，車主衝出想奪回車，偷車男子開車急速逃車主跌倒；豐原警方通報線上警網攔查，半小時後發現贓車，追捕過程贓車被車流堵住受困，警方當場逮人，依竊盜罪嫌將男子移送法辦。

豐原警分局頂街派出所昨天下午3時27分接獲民眾報案指稱，停放於豐原區三豐路二段的轎車被不明人士開走。

依民眾PO在Threads影片和警方調查資料，被害車主與妻子停車後未熄火，二人進入超商，車主後來發現一名男子靠近他的轎車又上車，車主衝出想阻止，不明男子已開車加速逃，車主想拉車門把手未成摔倒。

警方獲報後，立即通報線上警網，啟動攔截圍捕機制，昨天下午3時50分在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並立即攔停，因前方車流大，贓車受困車陣中，警方當場查獲偷車的55歲汪姓男子，全案經警詢後，依涉嫌違反竊盜罪，移送台中地方檢察署偵辦。據了解，汪男是新竹人，失業心情不好，看到超商前未熄火轎車想開車回家，他涉嫌偷開車，半小時後被捕。