快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

影／超驚險 夫妻停車未熄火被偷開走 車主攔阻不成跌倒警逮人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區昨天下午發生驚險偷車過程，一對夫妻停車未熄火到超商購物，車主看到不明男子進入他的車內想偷開走，車主衝出想奪回車，偷車男子開車急速逃車主跌倒；豐原警方通報線上警網攔查，半小時後發現贓車，追捕過程贓車被車流堵住受困，警方當場逮人，依竊盜罪嫌將男子移送法辦。

豐原警分局頂街派出所昨天下午3時27分接獲民眾報案指稱，停放於豐原區三豐路二段的轎車被不明人士開走。

依民眾PO在Threads影片和警方調查資料，被害車主與妻子停車後未熄火，二人進入超商，車主後來發現一名男子靠近他的轎車又上車，車主衝出想阻止，不明男子已開車加速逃，車主想拉車門把手未成摔倒。

警方獲報後，立即通報線上警網，啟動攔截圍捕機制，昨天下午3時50分在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並立即攔停，因前方車流大，贓車受困車陣中，警方當場查獲偷車的55歲汪姓男子，全案經警詢後，依涉嫌違反竊盜罪，移送台中地方檢察署偵辦。據了解，汪男是新竹人，失業心情不好，看到超商前未熄火轎車想開車回家，他涉嫌偷開車，半小時後被捕。

頂街派出所副所長林筱晴呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，在車輛未熄火時即離開車輛購物、處理事情，以免增加車輛遭竊風險，造成財物損失。警方對於不法行為必定迅速查緝、嚴正執法，絕不寬貸，豐原分局將全力守護市民生命財產安全，持續營造安全宜居的生活環境。

台中市豐原區昨天發生偷車案，警方迅速在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛，警車圍堵攔停，當場查獲偷車的55歲汪姓男子。圖／警方提供
台中市豐原區昨天發生偷車案，警方迅速在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛，警車圍堵攔停，當場查獲偷車的55歲汪姓男子。圖／警方提供
台中市豐原區昨天發生偷車案，警方迅速在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛，警車圍堵攔停，當場查獲偷車的55歲汪姓男子。圖／警方提供
台中市豐原區昨天發生偷車案，警方迅速在豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛，警車圍堵攔停，當場查獲偷車的55歲汪姓男子。圖／警方提供

車主 豐原 贓車

延伸閱讀

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

影／高雄機場旁驚險車禍 女子疑闖紅燈2車撞擊全翻覆

影／蘆洲轎車撞斷消防栓水柱湧出 肇事駕駛逃之夭夭

相關新聞

台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員昨晚在市區取締違規停車時，遭被開告發單的嫌犯自後方用斧頭攻擊，女警幸好有穿防彈背心，但...

影／台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

台中市年約50歲紀姓女子等3名熟女，昨天清晨喝完酒後，在電梯裡與另名年約30多歲的吳姓輕熟女，因講話大聲而發生爭執，4人...

影／新北八里鐵皮木材工廠大火 消防局出動159人搶救

新北市八里區龍米路一段2號之1鐵皮木材工廠今天凌晨4時發生火警，並迅速擴大延燒3間廠房，消防局動員18個分隊派遣60車、...

他違停未熄火下車買晚餐 不滿被開單持斧砍女警今晨被移送

42歲林姓男子不滿被警察開單，昨晚突然拿出車上的斧頭朝黃姓女警的背部砍擊，所幸黃女有穿防彈背心，沒有生命危險，林今天早上...

水利署竹北大樓租金狂漲8成 開發商怒告要續租法官不挺

新竹某開發公司承租農田水利署新竹管理處大樓，控訴水利署調漲近8成租金，導致無法續約，向法院聲請確認租賃關係存在。新竹地院...

影／超驚險 夫妻停車未熄火被偷開走 車主攔阻不成跌倒警逮人

台中市豐原區昨天下午發生驚險偷車過程，一對夫妻停車未熄火到超商購物，車主看到不明男子進入他的車內想偷開走，車主衝出想奪回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。