快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

高雄聯結車司機停車倒駕駛座猝死 妻見他沒回家公司調遠端監控報警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，直到晚間10時妻子發現他沒回家，去電公司詢問，公司以遠端監控畫面查詢發現劉倒臥駕駛座一動也不動，隨即報警；警消趕抵，發現劉已明顯死亡，鑑識研判無外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。

前鎮警分局指出，56歲劉姓聯結車司機昨晚約6、7點下班後，將聯結車駛至前鎮區金福路100號的停車場停放，但劉沒下車，直到晚間10時許，劉男妻子等不到丈夫回家，也沒接到電話，去電公司詢問，公司主管才知劉沒回家。

後公司調閱遠端監控器查看聯結車車內狀況，赫見劉倒臥駕駛座，隨即報警，警方於10時15分許獲報，金福路上停車場內有民眾倒臥於車內，隨即會同119救護人員查看。

警消到場後發現劉男倒臥駕駛座已明顯無生命跡象，身上並無明顯外傷，鑑識人員勘查現場跡證，研判無外力介入，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，後被公司發現倒臥駕駛座猝死。示意圖。本報資料照
高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，後被公司發現倒臥駕駛座猝死。示意圖。本報資料照
高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，後被公司發現倒臥駕駛座猝死。示意圖／取自Google Map
高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，後被公司發現倒臥駕駛座猝死。示意圖／取自Google Map

停車場 妻子 死亡

延伸閱讀

影／摸過必留下痕跡！苗栗首辦校園鑑識挑戰賽 重建CSI犯罪現場

影／一家5口昨返北遇死劫 聯結車猛撞車陣…嬤亡孫驚恐脫困

影／國1南下豐原段聯結車連環撞釀1死9傷 被撞砂石車竟跑了

國1南下豐原段凌晨重大連環車禍 聯結車追撞3小車釀1死9傷

相關新聞

台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員昨晚在市區取締違規停車時，遭被開告發單的嫌犯自後方用斧頭攻擊，女警幸好有穿防彈背心，但...

影／台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦

台中市年約50歲紀姓女子等3名熟女，昨天清晨喝完酒後，在電梯裡與另名年約30多歲的吳姓輕熟女，因講話大聲而發生爭執，4人...

影／新北八里鐵皮木材工廠大火 消防局出動159人搶救

新北市八里區龍米路一段2號之1鐵皮木材工廠今天凌晨4時發生火警，並迅速擴大延燒3間廠房，消防局動員18個分隊派遣60車、...

他違停未熄火下車買晚餐 不滿被開單持斧砍女警今晨被移送

42歲林姓男子不滿被警察開單，昨晚突然拿出車上的斧頭朝黃姓女警的背部砍擊，所幸黃女有穿防彈背心，沒有生命危險，林今天早上...

水利署竹北大樓租金狂漲8成 開發商怒告要續租法官不挺

新竹某開發公司承租農田水利署新竹管理處大樓，控訴水利署調漲近8成租金，導致無法續約，向法院聲請確認租賃關係存在。新竹地院...

影／超驚險 夫妻停車未熄火被偷開走 車主攔阻不成跌倒警逮人

台中市豐原區昨天下午發生驚險偷車過程，一對夫妻停車未熄火到超商購物，車主看到不明男子進入他的車內想偷開走，車主衝出想奪回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。