高雄聯結車司機停車倒駕駛座猝死 妻見他沒回家公司調遠端監控報警
高市劉姓聯結車司機昨晚下班駕車返回金福路停車場，直到晚間10時妻子發現他沒回家，去電公司詢問，公司以遠端監控畫面查詢發現劉倒臥駕駛座一動也不動，隨即報警；警消趕抵，發現劉已明顯死亡，鑑識研判無外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。
前鎮警分局指出，56歲劉姓聯結車司機昨晚約6、7點下班後，將聯結車駛至前鎮區金福路100號的停車場停放，但劉沒下車，直到晚間10時許，劉男妻子等不到丈夫回家，也沒接到電話，去電公司詢問，公司主管才知劉沒回家。
後公司調閱遠端監控器查看聯結車車內狀況，赫見劉倒臥駕駛座，隨即報警，警方於10時15分許獲報，金福路上停車場內有民眾倒臥於車內，隨即會同119救護人員查看。
警消到場後發現劉男倒臥駕駛座已明顯無生命跡象，身上並無明顯外傷，鑑識人員勘查現場跡證，研判無外力介入，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言