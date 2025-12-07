中國公務船台海中線以西演練 海巡全程掌握動態

快訊

中央社／ 台北7日電

中新社報導，中方3艘公務船首度在「台灣灘」海域舉行搜救演練。海巡署今天說，其於台灣海峽中線以西、近中方水域演練，經聯合情監偵、全程掌握中國艦船動態，現海域狀況都正常。

針對中國媒體報導「福建海事開展台灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」一案，海巡署上午透過新聞稿表示，本案中國海事局3艘公務船是在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。

海巡署說，繼11月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對台「騷擾」，不是執法；昨天中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對台進行灰帶侵擾及認知作戰。

海巡署表示，持續堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益。

海巡署 台灣海峽 中方

