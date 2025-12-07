他違停未熄火下車買晚餐 不滿被開單持斧砍女警今晨被移送

42歲林姓男子不滿被警察開單，昨晚突然拿出車上的斧頭朝黃姓女警的背部砍擊，所幸黃女有穿防彈背心，沒有生命危險，林今天早上8時許移送台南地檢署偵辦。

昨晚這起襲警案，第一警分局晚間8時許接獲110報案，東區崇德12街、崇德路有車輛違規停車，德高派出所黃姓女警與郭姓男警駕駛巡邏車前往取締，眼見車輛違停並未熄火，車主不在車上，8時35分由郭製作白色的舉發單；郭剛完成白單，林剛好返回，郭便將白單交給他。

原本過程平和，林姓男子也配合收下白單，並沒有言語爭執，警方告知事後會再寄出正式的紅色罰單，完成後，郭與黃女轉身準備回到巡邏車；沒想到，林情緒失控拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，背部遭到斧頭連續砍擊3下，黃女與郭立即轉身將林壓制在地。

受傷女警所幸有穿防彈背心，並未遭砍中要害，傷勢為背部及兩臂有撕裂傷，經醫院縫合救護後已返家休養，無生命危險，分局將讓她休息2、3天，等身體恢復再回來上班；警方將林逮捕，詢問後今天早上8時許依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵訊。

據了解，林姓男子職業是工人，因為過去有露營的習慣，車上有放安置帳篷後，拔釘子用的斧頭；昨晚他車輛沒熄火，眼見停一下車去買晚餐，回來就被開單，因而做出衝動行為。林就住在事發分局轄區，過去沒有暴力犯罪前科，不是曾被逮捕的慣犯，讓員警未特別提防。