高雄瑞豐夜市警追逐白衣男引側目 17歲少年被逮阿嬤帶他返家

17歲黃姓少年昨深夜騎乘懸掛他人車牌的機車至高雄市瑞豐夜市逛街，警方獲報到場，黃見警不配合盤查，拔腿逃逸穿越馬路，吸引不少夜市民眾側目，仍被警方逮捕，黃坦承因車牌遭註銷掛朋友車牌上路，警方依法扣車，通知黃的阿嬤將他帶返家。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中地點位於高雄瑞豐夜市，只見一群警察圍著一名男子，後男子被2警帶走。

轄區左營警分局指出，昨天深夜11時50分許，警方接獲報案稱瑞豐夜市機車停車場有機車疑似懸掛他車車牌，員警立即前往查處。

警方到場後騎士黃姓男子在機車旁，黃男見警後不願配合接受盤查，竟轉身逃逸並穿越馬路，員警隨即上前追緝，後發現黃男年僅17歲，將他帶返所調查。