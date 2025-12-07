聽新聞
0:00 / 0:00
高雄瑞豐夜市警追逐白衣男引側目 17歲少年被逮阿嬤帶他返家
17歲黃姓少年昨深夜騎乘懸掛他人車牌的機車至高雄市瑞豐夜市逛街，警方獲報到場，黃見警不配合盤查，拔腿逃逸穿越馬路，吸引不少夜市民眾側目，仍被警方逮捕，黃坦承因車牌遭註銷掛朋友車牌上路，警方依法扣車，通知黃的阿嬤將他帶返家。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中地點位於高雄瑞豐夜市，只見一群警察圍著一名男子，後男子被2警帶走。
轄區左營警分局指出，昨天深夜11時50分許，警方接獲報案稱瑞豐夜市機車停車場有機車疑似懸掛他車車牌，員警立即前往查處。
警方到場後騎士黃姓男子在機車旁，黃男見警後不願配合接受盤查，竟轉身逃逸並穿越馬路，員警隨即上前追緝，後發現黃男年僅17歲，將他帶返所調查。
後黃男坦承因機車車牌遭註銷，才使用朋友的車牌上路。警方依規定製單及扣車，並通知黃男阿嬤陳姓婦人到派出所將他帶返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言