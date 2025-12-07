聽新聞
0:00 / 0:00
高雄救護車通過紅燈路口 機車騎士沒在看直直撞慘摔
高雄市消防局救護車今凌晨1時許正載運病患沿美術東四路通過紅燈路口，吳姓機車騎士行經該路口時，疑未注意救護車通行，直接撞上救護車倒地，吳男因此受傷送醫，救護車則車門受損，車禍發生後，消防局另派遣其他救護車協助病患及受傷騎士送醫，幸吳男無大礙，肇責待釐清。
警方表示，車禍發生在鼓山區美術東四路與美術東一路口，今日凌晨1時許，該輛救護車載傷患準備前往醫院，行經事故路口時，與吳姓機車騎士發生碰撞車禍，機車直接撞擊到救護車駕駛座車門，機車車頭外殼破碎，吳男倒地受傷。
警方指出，車禍發生後，消防局另派遣其他救護車協助救護車上病患及受傷騎士送醫，雙方未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊調查中。
