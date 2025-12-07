影／台中熟女酒後槓上輕熟女 大街上演4女1男亂鬥 互控傷害全送辦
台中市年約50歲紀姓女子等3名熟女，昨天清晨喝完酒後，在電梯裡與另名年約30多歲的吳姓輕熟女，因講話大聲而發生爭執，4人從電梯內吵到電梯外，當時吳女的張姓男友看到，也上前理論，過程中發生肢體衝突後，演成當街全武行，雙方互控傷害，警方將5人依聚眾鬥毆等罪送辦。
經查，紀姓（48歲）、蔡姓（51歲）、杜姓女子（45歲）昨天清晨7時許，在中區一處酒吧喝完酒後，在電梯內遇到另名吳姓女子（34歲），雙方因在電梯內音量太大，而發生口角爭執。
4人從電梯內吵到電梯外，當時吳女的張姓男友（30歲）看到，也上前維護女友，與紀女等3人理論，過程中因吳女被對方推倒，張男一氣之下，也對紀女等3人出手，監視器拍下案發過程。
一行5人被帶回派出所時，互控對方傷害，警方調閱監視器後認定，雙方涉犯刑法聚眾鬥毆罪，一併依法送辦。
第一警分局表示，呼籲民眾酒後應保持冷靜，避免誤會演變為衝突，尋求合法途徑解決糾紛，共同維護公共秩序與安全。警方將持續加強轄區巡邏，以保障轄區安定。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
