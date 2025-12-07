人車共道小心吃罰單...蔣萬安都曾誤觸 平均1天4件被罰

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

為鼓勵綠色運具，六都積極推動YouBike政策，目前台北市人車共道約有300多公里，但到路口過路時，陷阱多，統計北市今年1至8月交大開出661張自行車穿越馬路罰單，9、10月也取締224件，連市長蔣萬安過去也曾因拍宣傳影片騎YouBike過馬路觸法，民代、用路人籲改善，否則騎士誤觸法規被罰問題恐一再發生。

交通局表示，將主動會勘，只要路口空間可補繪單車穿越線，交工處今年會盤點完成。

根據北市警察局2021至今年10月取締自行車不依標線行駛件數統計，2021年取締132件、2022年171件、2023年 349件、2024年529件、今年1至10月就有885件，其中今年1至8月開出661張，9、10月兩個月就取締224件，等同一天將近有4件被開罰。

北市為改善自行車與行人友善通行，陸續將條件許可的人行道，寬度2.2至2.4米人行道規畫為「人車共道」，目前全市總長3百多公里，李明賢說，這些行人與自行車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，但沒有自行車穿越道的，這時騎士只能下車牽行，才能合法過馬路，若騎乘過馬路就會吃上一張紅單。

李明賢認為，許多民眾根本搞不清楚，市府若不趕快有所作為，騎士被開罰爭議將一再發生。

交通局長謝銘鴻說，將主動辦會勘，空間上可以補繪單車穿越線，交工處今年會盤點完成，包括轉角斜坡道也會削平，至於行穿線上是否可以視為人車共道的延伸，今年6月有行文交通部，不過至今未回文。

謝銘鴻也表示，交工處將加速工程，也會加強宣導，至於警察局之所以開罰多，也可能是被檢舉。交工處長張建華表示，各路口今年盤點完，明年就會工程改善。

至於人車共道，國外有不同路面，不過台北市有的不同鋪面、有的用不同顏色，民眾霧煞煞，謝銘鴻說，國土署訂定人車分道是用肝紅色鋪面，後續會遵循全國的標準統一處理。

行人與自行車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，但沒有自行車穿越道的，這時騎士只能下車牽行，才能合法過馬路，若騎乘過馬路就會吃上一張紅單。記者林麗玉／攝影
行人與自行車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，但沒有自行車穿越道的，這時騎士只能下車牽行，才能合法過馬路，若騎乘過馬路就會吃上一張紅單。記者林麗玉／攝影
行人與自行車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，但沒有自行車穿越道的，這時騎士只能下車牽行，才能合法過馬路，若騎乘過馬路就會吃上一張紅單。記者林麗玉／攝影
行人與自行車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，但沒有自行車穿越道的，這時騎士只能下車牽行，才能合法過馬路，若騎乘過馬路就會吃上一張紅單。記者林麗玉／攝影

