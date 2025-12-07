台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員昨晚在市區取締違規停車時，遭被開告發單的嫌犯自後方用斧頭攻擊，女警幸好有穿防彈背心，但肩膀與背部仍被連砍數刀濺血受傷，其他警員與路人立即上前壓制陳姓嫌犯，並將他帶回派出所偵辦，所幸女警員就醫後傷勢穩定，沒有生命危險。

據了解，這名攻擊女警的「斧頭怪客」，之所以情緒失控，是因為他在同一處、同一月連收二張違停罰單，認為警察故意為難他。至於他車上為何有斧頭？據嫌犯朋友表示，陳姓嫌犯喜歡露營，才會在車上放置架帳棚的斧頭。陳男昨天只是停車去買晚餐，回來又被開單，才會有衝動行為。

警察局表示，被攻擊受傷的黃姓女警是警專32期畢業，已服務10年多，昨天晚上8點30分是接到110通報，指稱崇善路車輛違停影響交通，由於崇善路沿路都是商店，且兩邊都畫有禁止臨時停車紅線，一直是民眾檢舉熱點，黃姓警員和同事才會前往現場開單。

但在場目睹路人見嫌犯不理性行為，覺得很不可取，他指出，女警告發車輛時，當事駕駛是事後才趕到，嫌犯當場只是接下告發單，現場並無言語爭執，但隨後卻自車上取斧頭攻擊，並自背部連砍數刀，把現場人員都嚇傻了，令人怵目驚心。

所幸，女警被同事與救護人員送往市立醫院治療，傷勢經急救後暫時穩定，但仍需留院觀察。

案發後，台南市警察局督察及台南市警察之友會東區辦事處趕赴第一分局德高派出所慰問受傷女警。圖／讀者提供
案發後，台南市警察局督察及台南市警察之友會東區辦事處趕赴第一分局德高派出所慰問受傷女警。圖／讀者提供

