台南市女警晚間執勤遭斧頭怪客攻擊濺血 嫌行凶動機曝光

台南市警一分局德高派出所黃姓女警員昨晚在市區取締違規停車時，遭被開告發單的嫌犯自後方用斧頭攻擊，女警幸好有穿防彈背心，但肩膀與背部仍被連砍數刀濺血受傷，其他警員與路人立即上前壓制陳姓嫌犯，並將他帶回派出所偵辦，所幸女警員就醫後傷勢穩定，沒有生命危險。

據了解，這名攻擊女警的「斧頭怪客」，之所以情緒失控，是因為他在同一處、同一月連收二張違停罰單，認為警察故意為難他。至於他車上為何有斧頭？據嫌犯朋友表示，陳姓嫌犯喜歡露營，才會在車上放置架帳棚的斧頭。陳男昨天只是停車去買晚餐，回來又被開單，才會有衝動行為。

警察局表示，被攻擊受傷的黃姓女警是警專32期畢業，已服務10年多，昨天晚上8點30分是接到110通報，指稱崇善路車輛違停影響交通，由於崇善路沿路都是商店，且兩邊都畫有禁止臨時停車紅線，一直是民眾檢舉熱點，黃姓警員和同事才會前往現場開單。

但在場目睹路人見嫌犯不理性行為，覺得很不可取，他指出，女警告發車輛時，當事駕駛是事後才趕到，嫌犯當場只是接下告發單，現場並無言語爭執，但隨後卻自車上取斧頭攻擊，並自背部連砍數刀，把現場人員都嚇傻了，令人怵目驚心。