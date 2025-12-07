影／台南女警開單遭車主持斧頭砍傷 驚險畫面曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警晚間8時35分許在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭駕駛持斧頭攻擊女警背部驚險畫面曝光，受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。警方指出，駕駛經壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

第一分局分局長章振國說，員警於晚間8時許接獲110報案，前往崇德路處理違規停車案件時，對該輛違停且未熄火的轎車依法舉發，隨後，駕駛返抵現場後收受標示單。

未料，員警準備離去時，駕駛突然持器械攻擊女警背部，員警立即其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。

章振國表示，警察依法執行公權力絕對不容許挑戰，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。

案發後，警察局局長林國清深表關切，立即派督察趕赴第一分局慰問受傷女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍也到場慰問。

案發後，台南市警察局督察及台南市警察之友會東區辦事處趕赴第一分局德高派出所慰問受傷女警。圖／讀者提供
案發後，台南市警察局督察及台南市警察之友會東區辦事處趕赴第一分局德高派出所慰問受傷女警。圖／讀者提供

