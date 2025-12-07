影／台南女警開單遭車主持斧頭砍傷 驚險畫面曝光
台南市警一分局德高派出所黃姓女警晚間8時35分許在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭駕駛持斧頭攻擊女警背部驚險畫面曝光，受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。警方指出，駕駛經壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。
第一分局分局長章振國說，員警於晚間8時許接獲110報案，前往崇德路處理違規停車案件時，對該輛違停且未熄火的轎車依法舉發，隨後，駕駛返抵現場後收受標示單。
未料，員警準備離去時，駕駛突然持器械攻擊女警背部，員警立即其壓制逮捕，並依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。受傷女警經送醫縫合治療，無生命危險。
章振國表示，警察依法執行公權力絕對不容許挑戰，對於不理性民眾暴力行為予以嚴正譴責並依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴。
案發後，警察局局長林國清深表關切，立即派督察趕赴第一分局慰問受傷女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍也到場慰問。
