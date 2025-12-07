車未禮讓 基隆5天4起行人被撞

基隆連日雨視線不良，交通隊統計12月1至5日發生4件行人走斑馬線被撞傷，都是汽機車駕駛人行近斑馬線未暫停讓行人先行，將依道路交通管理處罰條例處1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，還要負擔相關過失傷害及賠償責任。

交通隊說，事故中行人都沒有違規穿越，依規定走斑馬線被撞，發生時段多因視線昏暗有雨。

交通隊表示，以忠三路而言，是閃燈沒有紅綠燈管制路口，當行人穿越時，最靠近的一輛機車減速禮讓，但後方緊跟機車繞開加速往前直接撞上行人，未禮讓肇事；新西街和西定高架橋路口、中正和中船路口都有紅綠燈，都是汽車左轉沒注意撐雨傘行人靠近撞倒。

交通隊副隊長李文雄表示，雨天及晨昏能見度下降，行人最容易被撞，提醒駕駛人雨天的清晨及夜間視線不佳時，行經路口、學校、醫院周邊等，應減速並觀察路況再開，避免急煞與突然變換車道。

他說，行人應注意車流、緊靠路邊行走，穿越道路應避免滑手機，注意左右來車，提高自身辨識度並善用反光物或亮色雨具，讓駕駛人及早看見。